Провідний український банк відмовився від російської мови

Банк повністю відмовляється від використання російської мови у всіх своїх сервісах

ПУМБ входить у бізнес-імперію Ріната Ахметова

Один із провідних українських банків ПУМБ, який належить українському олігарху та бізнесмену Рінату Ахметову, відмовився від російської мови. Про це йдеться на сайті банку.

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З 22 червня банк повністю відмовляється від використання російської мови у всіх своїх сервісах: на офіційному сайті, у мобільному додатку, банкоматах і терміналах.

«Від початку війни ця опція ще була доступна як додаткова для російськомовних користувачів. Проте згідно з останніми дослідженнями вже майже 70 % клієнтів підтримують відключення російського інтерфейсу», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, аби швидко та легко разом зі своїми клієнтами, працівниками та всіма охочими опанувати українську, ПУМБ започатковує мовну програму з головним помічником – чат-ботом «БезуМОВНА підтримка».

Бот підкаже переклад, вимову і значення фінансових термінів. Спілкуватиметься з користувачами бота український символ – «Соловейко», якого створила українська ілюстраторка Sandra Ruth.

Нагадаємо, Приватбанк відновив приймання доларів через термінали та почав виконувати нові правила НБУ для обміну валюти.

20 червня НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Повідомляється, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими. Усі банкноти іноземної валюти, які пройшли перевірку на лічильниках та детекторах, приймаються до обміну.

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До слова, Національний банк України посилив вимоги до банків та небанківських обмінників у зв'язку з частими випадками, коли в українців відмовляються приймати старі чи зношені банкноти доларів.

Зокрема, Національний банк скасував вимоги щодо частково пошкоджених банкнот. Такі вимоги містили опис зношених банкнот, або банкнот, які мали плями, потертості, штампи тощо, але які і банки, і небанківські обмінники все одно були зобов’язані приймати у клієнтів.