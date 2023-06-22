Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Провідний український банк відмовився від російської мови

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Провідний український банк відмовився від російської мови
Банк повністю відмовляється від використання російської мови у всіх своїх сервісах
фото з відкритих джерел

ПУМБ входить у бізнес-імперію Ріната Ахметова

Один із провідних українських банків ПУМБ, який належить українському олігарху та бізнесмену Рінату Ахметову, відмовився від російської мови. Про це йдеться на сайті банку.

З 22 червня банк повністю відмовляється від використання російської мови у всіх своїх сервісах: на офіційному сайті, у мобільному додатку, банкоматах і терміналах.

«Від початку війни ця опція ще була доступна як додаткова для російськомовних користувачів. Проте згідно з останніми дослідженнями вже майже 70 % клієнтів підтримують відключення російського інтерфейсу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, аби швидко та легко разом зі своїми клієнтами, працівниками та всіма охочими опанувати українську, ПУМБ започатковує мовну програму з головним помічником – чат-ботом «БезуМОВНА підтримка».

Бот підкаже переклад, вимову і значення фінансових термінів. Спілкуватиметься з користувачами бота український символ – «Соловейко», якого створила українська ілюстраторка Sandra Ruth.

Нагадаємо, Приватбанк відновив приймання доларів через термінали та почав виконувати нові правила НБУ для обміну валюти.

20 червня НБУ скасував критерії незначного зношення банкнот іноземної валюти. Повідомляється, що тепер обмінювати можна всі банкноти, які не є сильно зношеними чи пошкодженими. Усі банкноти іноземної валюти, які пройшли перевірку на лічильниках та детекторах, приймаються до обміну.

До слова, Національний банк України посилив вимоги до банків та небанківських обмінників у зв'язку з частими випадками, коли в українців відмовляються приймати старі чи зношені банкноти доларів.

Зокрема, Національний банк скасував вимоги щодо частково пошкоджених банкнот. Такі вимоги містили опис зношених банкнот, або банкнот, які мали плями, потертості, штампи тощо, але які і банки, і небанківські обмінники все одно були зобов’язані приймати у клієнтів.

Теги: банк мова українська мова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще на початку повномасштабного вторгнення, Черкаси показали окупантам, що їх ніхто не чекає
На наших глазах в городе Черкассы гибнет великая русская культура…
10 червня, 18:18
Україна поступово відмовляється від проросійських топонімів
Дерусифікація українських міст: вісім найгостріших запитань до експертів культурний фронт
23 травня, 10:00
Банки подаватимуть НБУ інформацію про карткові операції
Від сьогодні деякі безготівкові платежі будуть підзвітні Нацбанку
5 червня, 09:06
Міністерство освіти України взялось за білінгвальну освіту
В українських школах введуть двомовне викладання: коли це станеться
2 червня, 07:35
Один із депутатів Держдуми виступив проти української мови
«Її не повинно бути»: депутат Держдуми закликав знищити українську мову (відео)
1 червня, 09:49
Олексій Арестович зазначив, що не хлопець мав просити вибачення за те, що виконував пісні російською, а в нього
Арестович заступився за молодика, який брудно облаяв депутатку
5 червня, 12:09
Керівник наглядового блоку Європейського центробанку Андреа Енріа
Європейський центробанк зробив останнє попередження для фінустанов, які працюють у Росії
14 червня, 07:45
Правоохоронці дедалі більше «кришують» чорний ринок
Обмін «старих доларів». Гетманцев повідомив гарну новину
19 червня, 09:24
Українці зможуть у кілька кліків подати заяву про відшкодування вкладів
У «Дії» зʼявиться послуга для вкладників збанкрутілих банків
19 червня, 12:58

Бізнес

Провідний український банк відмовився від російської мови
Провідний український банк відмовився від російської мови
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
Підприємець, який має бізнес у Криму, контролює родовище самоцвітів на Житомирщині
Підприємець, який має бізнес у Криму, контролює родовище самоцвітів на Житомирщині
ДТЕК залучив аудитора KPMG задля збільшення донорської допомоги на відновлення енергоінфраструктури
ДТЕК залучив аудитора KPMG задля збільшення донорської допомоги на відновлення енергоінфраструктури
В Українському інституті майбутнього позитивно оцінили вихід «Нафтогазу» на торги
В Українському інституті майбутнього позитивно оцінили вихід «Нафтогазу» на торги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
48K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
9056
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
8243
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
7762
Одна з країн ЄС планує назавжди закрити небо: озвучено причину
7728
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту