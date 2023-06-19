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Заборона російських книг в Україні. Українці вже рік закликають президента підписати закон

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Заборона російських книг в Україні. Українці вже рік закликають президента підписати закон
Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Захистіть наш культурний простір від «русского міра»

Сьогодні, 19 червня, виповнився рік з дня ухвалення закону 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок, який досі не підписаний. Петиція з закликом невідкладно підписати закон, яка стрімко набрала 25 тис. підписів, – уже на розгляді глави держави. Про це повідомив громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій у Facebook.

Петиція до президента з закликом підписати закон про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції з Росії набрала необхідні 25 тис. підписів менш ніж за два тижні. Тепер вона очікує на розгляд глави держави.

Закон Верховна рада ухвалила ще у червні 2022 року, однак Володимир Зеленський так його і не підписав.

Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

«Пане Президенте, підтримайте позицію парламенту, книжкової спільноти і громадянського суспільства. Виконайте свій конституційний обов’язок. Захистіть наш культурний простір від «русского міра», – наголосив Смолій, який переконаний, що видавнича продукція агресора – це теж окупація

«В умовах війни Ви як глава держави й Верховний Головнокомандувач зайняті перш за все питаннями збройної відсічі агресору. Але ситуація, коли парламент, книжкова галузь і громадянське суспільство одностайні у підтримці Закону 2309-ІХ, і лише відсутність Вашого підпису дозволяє Росії й далі руйнувати наш книжковий ринок, є незрозумілою і неприйнятною», ідеться в петиції.

Петицію підтримали українські інтелектуали, письменники, громадські й культурні діячі: Оксана Забужко, Вахтанг Кіпіані, Іван Малкович, Андрій Курков, Мар'яна Савка, Володимир В’ятрович, Тамара Горіха Зерня, Ірма Вітовська та інші.

Що змінює підписання Закону:

  • забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі;
  • припинення розповсюдження вже завезених з Росії книжок;
  • передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України;
  • ввезення в Україну російськомовних книжок з інших країн потребуватиме окремого дозволу;
  • перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

Зауважимо, що частина третя статті 94 Конституції України визначає: якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, «закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений».

Обмеження на ввезення книг з Росії почали діяти ще у 2016 році – але тоді це стосувалося лише тих книжок, у яких визначали антиукраїнський зміст. Перевірку здійснювала Експертна рада при Держкомтелерадіо. Після початку повномасштабного вторгнення, 6 березня, у Держкомтелерадіо опублікували Наказ, у якому призупинили видачу та зупинили дію дозволі на ввезення видавничої продукції з території Росії.

До слова, влітку 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7273-д, який забороняє російську музику в українських медіа та громадському просторі. Законі 2310-ІХ щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора набув чинності у жовтні.

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Теги: Верховна Рада книги імпорт література закон українці Володимир Зеленський петиція

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