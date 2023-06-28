Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні
Документом пропонується внести зміни до законодавчих актів з метою приведення їх норм у відповідність із його положеннями
Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт №9432 «Про застосування англійської мови в Україні» 28 червня зареєстрований у парламенті.
Як зазначається, проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.
Окрім того, документом пропонується внести зміни до законодавчих актів з метою приведення їх норм у відповідність із його положеннями.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України готує проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, також напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.
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