Перейменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка. Кличко відреагував на петицію

Перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в «Києві Цифровому»

Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав петицію жителів столиці, які виступають проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка. Про це Кличко написав у Telegram.

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«Сьогодні підписав, тобто підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка», – йдеться в повідомленні.

Також мер зазначив, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в «Києві Цифровому», як це рекомендувала одна з комісій Київради.

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Як повідомлялося, автор петиції пояснив, що за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови Олександр Омельченко завдав Києву шалених збитків. Крім усього, Омельченко відзначився і трьома смертельними ДТП у 2009, 2011 та 2015 роках відповідно.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко відповів на петицію, яка пропонує перейменувати одну з вулиць Києва на честь загиблого Героя України та командира спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла. Це питання мер обіцяє винести на електронне голосування.