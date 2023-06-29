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Утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти
Англомовні фільми можуть показувати мовою оригіналу
фото з відкритих джерел

Юрист Смолій: «Якого чорта у нас знов намагаються забрати українську?»

Законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні», який запропонував президент Володимир Зеленський, критикують громадські діячі. Вони зазначають: глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті і знищeння українського кінодублювання.

Журналіст та письменник Вахтанг Кіпіані висловив свою думку щодо англійської як де-факто другої державної. Він розповів про досвід інших країн: де насправді доволі мало людей знають іноземну. Кіпіані переконаний: думка, що вся Європа говорить англійською – це сильне, м'яко кажучи, перебільшення. 

Утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти фото 1

«Покращувати знання треба, але робити з цього черговий каргокульт – ніт», – написав журналіст.

Прокоментував законопроєкт і письменник Андрій Кокотюха. Він наголосив на ймовірному зникненні українського дубляжу англомовних фільмів. Кокотюху обурює, що дивитися кіно потрібно буде з субтитрами, тож він висловився доволі гостро.

Утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти фото 2

«Альтернатива російській – будь-яка іноземна. Тільки не українська. Українською не можна перекладати, бо є оригінали. Не можна дублювати, бо є субтитри», – з сарказмом написав письменник.

Кокотюха опублікував два дописи. Він запропонував піти в д*пу тим, хто обізнаний у набутій двомовності Скандинавських країн.

Утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти фото 3

«Здається, ніде в розвинених країнах кіно їхніх країн 70 років не знімалося переважно російською, та й будь-якою іншої теж», – підкреслив письменник.

Виступив проти також юрист Андрій Смолій. Він показав карту, на якій зображено держави, де дублюють повністю всі фільми, де частково, а де тільки субтитри. 

Утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти фото 4
  • 100% дублювання – у Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Угорщині та низці інших країн;
  • дублювання, але допускається і субтитрування – у Польщі, Чехії, Португалії, Туреччині, Болгарії;
  • субтитрування у Швеції, Фінляндії, Данії, Румунії та Греції.
Утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти фото 5

«Чому ж в Україні, в якій досі не утверджена українська мова, в якій саме українська була під сотнями заборон – треба скасувати дубляж з 2027 року повністю??? Чому не може бути обовʼязковим дубляж, а паралельно можливість дивитись в оригіналі на іншому сеансі? Якого чорта у нас знов намагаються забрати українську?» – написав Смолій.

Історик Сергій Громенко вважає законопроєкт Зеленського українофобським. Він переконаний, що така ініціатива цілковито знищить мистецтво дубляжу, завдасть непоправної шкоди акторському корпусу і галузі кінопрокату та, найголовніше, запустить нову хвилю русифікації. 

Утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти фото 6

«Сотні тисяч, як не мільйони українців оберуть не ходити в кіно на американські новинки, а знову чекати російських піраток (АПД. Що робити мені з моїми -7 і таким як я, хто фізично не може читати субтитри?)» – зазначив Громенко.

Нагадаємо, Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

До слова, Кабінет міністрів України готує проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, також напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих – уряд готує законопроєкт про новий статус англійської мови.

Читайте також: Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
Теги: кіно закон українська мова Володимир Зеленський фільм

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