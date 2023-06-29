Утвердження англійської мови від Зеленського: у мережі скандал, громадські діячі проти

Юрист Смолій: «Якого чорта у нас знов намагаються забрати українську?»

Законопроєкт «Про застосування англійської мови в Україні», який запропонував президент Володимир Зеленський, критикують громадські діячі. Вони зазначають: глава держави нібито пропонує заборону української мови в кінопрокаті і знищeння українського кінодублювання.

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Журналіст та письменник Вахтанг Кіпіані висловив свою думку щодо англійської як де-факто другої державної. Він розповів про досвід інших країн: де насправді доволі мало людей знають іноземну. Кіпіані переконаний: думка, що вся Європа говорить англійською – це сильне, м'яко кажучи, перебільшення.

«Покращувати знання треба, але робити з цього черговий каргокульт – ніт», – написав журналіст.

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Прокоментував законопроєкт і письменник Андрій Кокотюха. Він наголосив на ймовірному зникненні українського дубляжу англомовних фільмів. Кокотюху обурює, що дивитися кіно потрібно буде з субтитрами, тож він висловився доволі гостро.

«Альтернатива російській – будь-яка іноземна. Тільки не українська. Українською не можна перекладати, бо є оригінали. Не можна дублювати, бо є субтитри», – з сарказмом написав письменник.

Кокотюха опублікував два дописи. Він запропонував піти в д*пу тим, хто обізнаний у набутій двомовності Скандинавських країн.

«Здається, ніде в розвинених країнах кіно їхніх країн 70 років не знімалося переважно російською, та й будь-якою іншої теж», – підкреслив письменник.

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Виступив проти також юрист Андрій Смолій. Він показав карту, на якій зображено держави, де дублюють повністю всі фільми, де частково, а де тільки субтитри.

100% дублювання – у Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Угорщині та низці інших країн;

дублювання, але допускається і субтитрування – у Польщі, Чехії, Португалії, Туреччині, Болгарії;

субтитрування у Швеції, Фінляндії, Данії, Румунії та Греції.

«Чому ж в Україні, в якій досі не утверджена українська мова, в якій саме українська була під сотнями заборон – треба скасувати дубляж з 2027 року повністю??? Чому не може бути обовʼязковим дубляж, а паралельно можливість дивитись в оригіналі на іншому сеансі? Якого чорта у нас знов намагаються забрати українську?» – написав Смолій.

Історик Сергій Громенко вважає законопроєкт Зеленського українофобським. Він переконаний, що така ініціатива цілковито знищить мистецтво дубляжу, завдасть непоправної шкоди акторському корпусу і галузі кінопрокату та, найголовніше, запустить нову хвилю русифікації.

«Сотні тисяч, як не мільйони українців оберуть не ходити в кіно на американські новинки, а знову чекати російських піраток (АПД. Що робити мені з моїми -7 і таким як я, хто фізично не може читати субтитри?)» – зазначив Громенко.

Нагадаємо, Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. Крім того, для вивчення англійської надаватимуть грошову допомогу.

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До слова, Кабінет міністрів України готує проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, також напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих – уряд готує законопроєкт про новий статус англійської мови.