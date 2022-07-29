«Антонов» назве літаки на честь українських міст-героїв

На літаках будуть написи присвячені 10 українським містам

Державне підприємство «Антонов» присвоїть своїм літакам назви міст-героїв. Про це повідомила пресслужба підприємства.

«З метою відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії рф проти України, «Антонов» долучається до комунікаційної кампанії Be Brave Like Ukraine – літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв», – йдеться в повідомленні.

Відтепер повітряні судна ДП «Антонов» отримають наступні написи:

літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: Вe brave like Bucha;

Ан-124-100, UR82073: Вe brave like Irpin;

Ан-124-100М, UR82027: Вe brave like Kharkiv;

Ан-124-100М, UR82007: Вe brave like Mykolaiv;

Ан-124-100М, UR82008: Вe brave like Okhtyrka;

Ан-124-100-150, UR82072: Вe brave like Kherson;

Ан-124-100М-150, UR82009: Вe brave like Mariupol;

Ан-28, UR-NTE: Вe brave like Chernihiv;

Ан-158, UR-EXJ: Вe brave like Volnovakha;

Ан-178, UR-EXP:Вe brave like Hostomel.

«На своїх крилах вони понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам. Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень та здобуття перемоги», – зазначили у пресслужбі відомства.

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