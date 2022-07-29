Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Антонов» назве літаки на честь українських міст-героїв

Іванна Гордійчук
Вчора, 13:38 glavcom.ua
«Антонов» назве літаки на честь українських міст-героїв
Підприємство «Антонов» долучається до кампанії Be Brave Like Ukraine
фото ілюстративне

На літаках будуть написи присвячені 10 українським містам

Державне підприємство «Антонов» присвоїть своїм літакам назви міст-героїв. Про це повідомила пресслужба підприємства.

«З метою відзначення Дня української державності, вшанування справжнього героїзму, стійкості громадян нашої країни, проявлених ними у протистоянні масованій збройній агресії рф проти України, «Антонов» долучається до комунікаційної кампанії Be Brave Like Ukraine – літакам підприємства присвоюються власні імена міст-героїв», – йдеться в повідомленні.

Відтепер повітряні судна ДП «Антонов» отримають наступні написи:

  • літак Ан-124-100, бортовий номер UR82029: Вe brave like Bucha;
  • Ан-124-100, UR82073: Вe brave like Irpin;
  • Ан-124-100М, UR82027: Вe brave like Kharkiv;
  • Ан-124-100М, UR82007: Вe brave like Mykolaiv;
  • Ан-124-100М, UR82008: Вe brave like Okhtyrka;
  • Ан-124-100-150, UR82072: Вe brave like Kherson;
  • Ан-124-100М-150, UR82009: Вe brave like Mariupol;
  • Ан-28, UR-NTE: Вe brave like Chernihiv;
  • Ан-158, UR-EXJ: Вe brave like Volnovakha;
  • Ан-178, UR-EXP:Вe brave like Hostomel.

«На своїх крилах вони понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам. Назви міст-героїв України повинні лунати над планетою, аби їх подвиг надихав на єднання проти спільної біди, на здійснення нових звершень та здобуття перемоги», – зазначили у пресслужбі відомства.

Раніше повідомлялося, що у Гостомелі може з’явитись пасажирський термінал. Архітектори показали проєкт.

Читайте також: Командир «Мрії»: Втрата літаків у Гостомелі – це службова недбалість
Теги: окупанти росія Україна війна літак Антонов

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівництво «Укроборонпрому» демонструвало спокій, навіть коли вивозити літаки з Гостомеля було уже пізно
Командир «Мрії» розповів, як керівництво «Укроборонпрому» готувалося до війни
1 червня, 14:08
Нова «Мрія» на 90% буде символом не тільки для нової післявоєнної України, а й для досягнень можливостей світової авіації
«Мрія» на базі «Мрії-2»: командир літака розповів, чи зможе Україна побудувати новий Ан-225
2 червня, 12:05
У рамках проєкту пропонується влаштувати окреме місце під меморіал літака «Мрія»
У Гостомелі може з’явитись пасажирський термінал: архітектори показали проєкт (фото)
6 червня, 16:18

Суспільство

30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Антонов» назве літаки на честь українських міст-героїв
«Антонов» назве літаки на честь українських міст-героїв
Перейменування Рокосовського на проспект Левка Лук'яненка. Чому це важливо для Чернігова
Перейменування Рокосовського на проспект Левка Лук'яненка. Чому це важливо для Чернігова
Легалізація зброї. Поліція назвала важливу умову
Легалізація зброї. Поліція назвала важливу умову
Окупанти видають «газету», маскуючи її під відоме видання Волновахи
Окупанти видають «газету», маскуючи її під відоме видання Волновахи
Україну накриє спека, подекуди дощі: прогноз погоди на 29 липня
Україну накриє спека, подекуди дощі: прогноз погоди на 29 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Зеленський зробив найстрашніший висновок про Путіна
125K
Катування бійця ЗСУ. Банкова відреагувала на відео російських ЗМІ
109K
ЗМІ дізналися, кого Кремль хотів поставити на чолі України
96K
Українцям проведуть перерахунок пенсій: хто та скільки отримає
65K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
35K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?

Новини

Арестович заявив про початок третьої фази війни
Сьогодні, 00:33
Відплата за Оленівку буде: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:50
Зеленський провів термінову нараду щодо теракту РФ в Оленівці
Вчора, 21:45
Збройні сили ліквідували командира Костромського полку армії РФ
Вчора, 21:01
Масове вбивство «азовців». Спільна заява ЗСУ та спецслужб
Вчора, 20:38
Президент представив нового командувача Сил спеціальних операцій
Вчора, 20:21

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту