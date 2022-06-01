Командир «Мрії» розповів, як керівництво «Укроборонпрому» готувалося до війни

Навіть на початку вторгнення керівництво демонструвало упевненість, що все буде добре

За день до повномасштабного вторгнення Росії керівникам підприємств – учасників Концерну було розіслано лист за підписом гендиректора «Укроборонпрому» Юрія Гусєва, у якому йшлося про те, що усі підприємства мають продовжувати працювати і не нагнітати паніку. Керівництво держконцерну намагалося демонструвати спокій навіть після початку вторгнення Росії. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов.

Льотчик зазначив, що особисто листа від Гусєва не бачив, оскільки напередодні початку російського вторгнення саме перебував у лікарні. Однак, він зауважив, що його дивував спокій керівництва держконцерну.

«Цього листа я не бачив. Справа у тому, що якраз 23 лютого я захворів, лежав у лікарні і мені було не до цього. А потім я не шукав цей лист. Бо я і без нього знав, що наше керівництво зберігає спокій у ситуації, що склалася напередодні повномасштабної війни. Навіть у день початку війни був спокій, упевненість, що все буде добре і не треба нікуди летіти. Хоча вже було й пізно кудись летіти. Я не знаю, чому такий спокій був у нашого керівництва», – сказав Дмитро Антонов.

Командир Ан-225 також висловив думку, що причини цього спокою керівництво «Укроборонпрому» варто з’ясовувати у рамках розслідування, яке зараз проводиться. Антонов також повідомив, що уже дав свідчення слідчим.

«Цікаво, які ж плани були у нашого керівництва на ці літаки, які було знищено за кілька днів?» – додав льотчик.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

Згодом у мережі з’явилося відео із залишками транспортного літака Ан-225 «Мрія», які нині перебувають на аеродромі в Гостомелі. На кадрах видно, як частину літака причепили до техніки та тягнули.

Раніше повідомлялося, унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Як відомо, 29 березня «Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Причину розпочатого службового рішення тримали в секреті. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова.

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