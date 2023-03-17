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Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів
Фото: Арсен Аваков

Арсен Аваков також передав для підрозділу ЗСУ, де воює Ляшко, мікроелектростанції з аккумуляторами та мобільними сонячними панелями

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Олег Ляшко, який нині воює в ЗСУ, зустрілися у Харкові 17 березня. Про це повідомив Арсен Аваков. 

Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів фото 1
фото: Арсен Аваков

Перед зустріччю Аваков та Ляшко говорили про... сусликів. Так як Ляшко служить старшим солдатом, зустрітися з ним не так вже й просто. Ляшко додав, що зараз «крутиться від від Волчанська до Куп'янська мимо Дворічної», як скаже командир. 

Арсен Аваков процитував їхню розмову:

«– Привіт. Ти в середу в Харкові випадково не будеш?

– Можливо буду. Можливо ні. Ми ж крутимось від Волчанська до Куп'янська мимо Дворічної. Я ж не начальник – старший солдат. Як завдання з роботи складеться, як командир скомандує. А що – привезеш зарядні станції, як обіцяв? .. Молодець. Заїду заберу .. постараюся.

–  Тоді напишу, коли буду на місці і розраховую на зустріч. У Дворічній краса – ми там національний парк засновували в 2005 .. крейдові гори ... байбаки .. це типу великі суслики – вони там такі смішні.

– Арсене, які гори, які суслики?

– Олеже, суслики – не скотиняки – зверніть увагу.

–  Де ж там суслики? Ми там у ніч та холод працюємо, не до сусликів.. приїду, розкажеш, куди дивитись.. суслики…»

Аваков передав для підрозділу ЗСУ, в якому служить Ляшко, мікроелектростанції з аккумуляторами та мобільними сонячними панелями. Ляшко пообіцяв знайти тих сусликів, про які розповідав Аваков.

Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів фото 2
фото: Арсен Аваков

«Це була недовга зустріч із старшим солдатом Олегом Ляшком. Він так змінився, а в той же час залишився самим собою! Не знаю, як це сформулювати. Усміхнений і спокійний з тисячею ідей і думок у голові, і в той же час, виконуючий команди старшого офіцера Ляшко. Неймовірно! Але такий час. Кожен робить вибір – робить те, що повинен», – написав Аваков після зустрічі з Ляшком.

Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів фото 3
фото: Арсен Аваков

Зазначимо, що останнім часом Олег Ляшко практично не з’являється у публічному просторі. Журналіст та телеведучий Дмитро Гордон ще у серпні повідомляв, що Олег Ляшко наразі воює у Збройних силах.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоонці проводили обшук вдома в Арсена Авакова у рамках відпрацювання однієї із робочих версій причин трагедії у Броварах. 

Теги: Олег Ляшко Арсен Аваков солдат ЗСУ

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