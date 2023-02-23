Порошенко вимагає, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторканими

«Немає ніякої великої росії – і ми це довели»

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав зберегти гідне грошове забезпечення українським військовим. Він наголосив: зараз, як і рік тому, всі можливі ресурси мають бути спрямовані на ЗСУ, від яких залежить перемога України.

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«Сьогодні 365 день «триденної війни», якою її планував ворог. Навіть наші партнери з НАТО давали нам не більше семи днів. Але 9 років війни, включно з роком широкомасштабного російського вторгнення, показали – українці здатні здобувати блискучі перемоги», – констатував Порошенко.

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«Ми – нація волелюбного народу, хоробрих солдат і талановитих командирів, які здатні вести високотехнологічну війну і вигравати її. Хочу нагадати, що з нашої команди з лютого-березня минулого року жодна людина не втекла з напівоточеного Києва. Бо ми були впевнені: створена з 2014 року за стандартами НАТО армія України, яку ми передали у 2019 році, здатна зупинити ворога і перемогти росію. Ми були впевнені, що вистоїть Київ – вистоїть і Україна», – наголосив Порошенко.

«В перші дні після ракетних ударів росії на базі нашого офісу був сформований один із штабів територіальної оборони, і вже через 12 годин ми виступили на оборону Києва. З першого дня ми заявили про принцип внутрішньої єдності, коли вся країна має об’єднатися навколо перемоги», – зазначив п’ятий президент.

«Немає ніякої великої росії – і ми це довели. Є банда хижаків, яка об’єдналася навколо божевільного фюрера», – вважає Порошенко.

«Літаки, ракети далекого радіусу дії, протиповітряна оборона, засоби радіоелектронної боротьби, танки, бронемашини нам потрібні не колись – потрібні зараз для того, щоб весною забезпечити наступ Збройних Сил України. І так само, як ми вимагали рік тому 50 мільярдів гривень для Збройних Сил, так і зараз ми вимагаємо, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторканими. Ми просимо поставити законопроект 9006 зараз», – закликав п’ятий президент.

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«Попереду ще багато втрат і випробувань, але перемога не за горами – хіба що за Кримськими горами, де стоїть наш прапор», – наголосив Петро Порошенко.