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Нарощування поставок зброї: Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нарощування поставок зброї: Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Наш ключовий пріоритет незмінний: посилення Збройних Сил»

Сьогодні, 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Про зустріч повідомив глава держави.

«Провів зустріч із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Норвегія підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни і зробила дуже багато для наших солдат, для того, щоб вони були сильними на полі бою. Ми це цінуємо.», – йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що ключовий пріоритет України є посилення Збройних сил. Під час зустрічі було обговорене нарощування поставок зброї.

«Наш ключовий пріоритет незмінний: посилення Збройних Сил. Як нарощування поставок зброї, так і пришвидшення отримання вже оголошеної допомоги. Дякую уряду, парламенту та всьому народу Норвегії за всебічну допомогу Україні й нашим людям», – додав глава держави.

Нагадаємо, у лютому Зеленський виступив зі зверненням до норвезького Стортингу, де  уряд представив свій п’ятирічний пакет допомоги Україні на 75 млрд норвезьких крон (майже €7 млрд).

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Теги: Норвегія Володимир Зеленський президент солдат відео

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