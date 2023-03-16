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Воїна ЗСУ понизили у званні через інтерв'ю американському виданню: подробиці скандалу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Воїна ЗСУ понизили у званні через інтерв'ю американському виданню: подробиці скандалу
фото: скріншот матеріалу WP

Командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія «Купола» понизили у званні  через те, що він відверто розповів про стан справ у ЗСУ для американського видання The Washington Post

Комбат із позивним «Купол» заявив, що командувач ДШВ ЗСУ генерал-майор Максим Миргородський понизив його у посаді  через інтерв'ю у Washington Post.  Генерал-майор пояснив своє рішення тим, що якщо «Купол» сказав американським журналістам про погану підготовку українських військових, то «нехай сам їх готує». Про це пише видання NV.

Про що писав Washington Post?

Журналісти видання написали, що українській армії не вистачає боєприпасів. Також військові скаржаться на низьку якість підготовки мобілізованих українців, які замінили досвідчених військових.

Також йдеться, що чиновник із Німеччини анонімно повідомив, що українські втрати оцінюють у 120 тисяч загиблими та пораненими та наводяться слова неназваного високопоставленого українського чиновника, який скептично ставиться до українського контрнаступу навесні та називає кількість обіцяних для ЗСУ танків «символічною». Водночас видання наголошує, що повну картину боєздатності ЗСУ наразі побачити важко, через те, що Київ готує війська до майбутнього контрнаступу.

«Найцінніше на війні – це бойовий досвід. Солдат, який пережив пів року боїв, і солдат, який прийшов з полігону –це два різних солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені», – цитує у статті слова «Купола» Washington Post. 

«Купол» – не перший 

За даними журналістів, це не перший випадок переведення в 46 бригаді після комунікації з пресою. Голова українського бюро WP Ізабель Хуршудян також повідомила у Twitter, що Купола зняли з посади командира 46-ї бригади після розмови з журналістами.

За інформацією видання, сержанта ДШВ Олександра Погребиського після інтерв‘ю Українській правді про обстановку в Соледарі, з якого в січні 2023 виходила українська армія, також перевели з бойового підрозділу в учбовий центр ДШВ, на посаду головного інструктора роти.

Що відомо про «Купола»?

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів про особу військового.  Відомо, що командир батальйону 46-ї аеромобільної бригади з позивним «Купола» воював з 2014-го року, і блискуче проявив себе після російського вторгнення. «Купол» став єдиним кадровим військовим у батальоні, повністю складеному з резервістів. З 500 бійців першого складу загинуло 100, поранено майже 400. У батальйоні «Купола» – найвищого рівня мотивація, висока довіра до командира, якісне управління – під час боїв у Соледарі у них було багато обморожених і бійцям ампутували пальці на ногах, тому що вони тримали позиції до останньої можливості, без змін та навіть забезпечення, тому що такі були важкі умови, саме з цього батальйону один з десантників втратив 10 пальців від обмороження. Вони відступили за наказом коли ворог фактично оточив Соледар. 

Реакція суспільства

Співробітник українського бюро WP Сергій Моргунов заявив, що матеріал Washington Post багато кому не сподобався у політичному та військовому керівництві України.«Бо він не вписується в загальну позитивну картину «успіхів» на фронті. Коли слухаєш Данілова/Подоляка/Єрмака, а потім дивишся на динаміку розвитку подій на східному фронті на мапах Deep State та з повідомлень знайомих там, починаєш думати, що це якийсь шизофренічний розподіл на дві реальності», — написав він у Facebook.

Депутат Київської міськради Олександр Погребинський, служив  разом із «Куполом», коли той був замкомбатом. Він переконаний, що командири його завжди недооцінювали, а він натомість,  завоював славу «бога конвоїв» тому що виконував поставлені задачі зберігаючи особовий склад. Він також назвав «Купола» людиною, яка має абсолютний авторитет в батальйоні.

Депутатка Ради від Європейської солідарності Ірина Геращенко, теж розповіла про те, «Купола» солдати називають батьком, через відповідальне ставлення до військової справи,і при цьому він дає точний аналіз безпековій ситуації і назвиває все своїми іменами. «Але в логіку марафону, де ми вже перемогли, важка правда не вписується. ЗСУ має бути героїчним і мовчазним», — написала депутатка на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: земля ворог втрати Юрій Бутусов солдат Сергій Моргунов Facebook військові чиновник Генштаб Ірина Геращенко армія Соледар

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