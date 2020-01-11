Гончарук прокоментував розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані



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Українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних з трагедією, - Гончарук

Зібрано ДНК-зразки родичів загиблих в авіакатастрофі. Сьогодні вранці електронну ДНК формулу направили українським експертам, - прем'єр

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук вважає визнання провини Іраном за збитий український літак важливим кроком у процесі розслідування. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончарука, українські експерти продовжують роботу на місці трагедії з метою детального розслідування причин і остаточного встановлення істини. «Українські фахівці продовжують пошук речових доказів, пов'язаних з трагедією. Вони вже спільно з Організацією цивільної авіації Ірану оглянули чорні ящики і місце зберігання частини фрагментів літака», - написав прем’єр.

Гончарук поінформував, що була здійснена розкладка фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800. «Зібрано ДНК-зразки родичів загиблих в авіакатастрофі. Сьогодні вранці електронну ДНК формулу направили українським експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані», - повідомив голова уряду.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака.

Нагадаємо, у суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

У суботу, 11 січня, Іран обіцяв провести пресконференцію, на якій оголосити свою версію авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерану.

Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.