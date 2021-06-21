Більшість українців не вірять у справедливість суду, – соцопитування

80% українців вважають, що більше шансів виграти у суді має той, у кого більше грошей чи влади

Громадяни не звертаються до суду, оскільки вважають, що мають низький шанс отримати справедливе рішення

Лише 10,5% українців переконані, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів. Про це свідчать дані опитування , проведеного 14-19 травня фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова на замовлення Фундації Dejure.

Натомість, майже 80% вважають, що у суді виграє багатша чи впливовіша сторона.

11,2% людей за останні два роки могли звернутись до суду за захистом своїх прав, однак вирішили цього уникнути. Громадяни не звертаються до суду, оскільки вважають, що мають низький шанс отримати справедливе рішення.

Так, 42,7% опитаних не звертаються до суду, оскільки не вірять у можливість отримати справедливе і законне рішення. Ще 41,2% переконані, що вирішення питання у суді забере багато часу, а 42,3% – багато грошей.

Опитування проводилось в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, станом на жовтень 2020 року українським судам довіряє лише 1,7% громадян України. У березні цього року 63% громадян назвали судову реформу частково чи повністю провальною і лише 5% – частково чи повністю успішною.

У 2020 році Україна посіла 72 місце зі 128 країн у рейтингу Rule of Law Index від World Justice Project, попереду – Білорусь (68 місце), Індія (69), Буркіна-Фасо (70), Таїланд (71).