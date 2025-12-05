Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 6 грудня в церковному календарі – День пам’яті Святого Миколая Чудотворця

6 грудня православна церква вшановує пам'ять Святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських. Це одне з найулюбленіших свят, присвячене милосердю, щедрості та дивам.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Святого Миколая

6 грудня вшановується пам'ять Святого Миколая (IV століття), одного з найбільш шанованих християнських святих, відомого як Миколай Чудотворець. Він служив архієпископом у місті Мира Лікійська (Мала Азія). Святий Миколай прославився своєю глибокою вірою, справедливістю та невтомним милосердям. Він став відомий завдяки випадкам таємної допомоги бідним. Найвідоміший епізод – це порятунок трьох доньок збіднілого чоловіка, яким він таємно підкинув мішечки із золотом на придане. Саме звідси походить традиція дарувати подарунки дітям, кладучи їх під подушку або у черевик. Святий Миколай є покровителем дітей та сиріт, мандрівників та моряків, знедолених та несправедливо засуджених, воїнів, завдяки потужному заступництву у боротьбі зі злом.

Цей день наповнений атмосферою дива, милосердя та добра.

Молитви дня

О, всеблагий отче Миколаю, великий і преславний чудотворче! Ти, що проявив потужну любов до ближніх, молимо Тебе: стань заступником нашим перед Богом. Захисти нас від усякого зла, визволи від скорбот та хвороб. Надихни нас на діла милосердя, як і Ти чинив таємні благодіяння. Подаруй нам мир, спасіння душі та допомогу у всіх життєвих потребах. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: