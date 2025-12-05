Яке релігійне свято відзначається 6 грудня 2025: традиції та молитва
Свята 6 грудня в церковному календарі – День пам’яті Святого Миколая Чудотворця
6 грудня православна церква вшановує пам'ять Святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських. Це одне з найулюбленіших свят, присвячене милосердю, щедрості та дивам.
розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 грудня 2025 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті Святого Миколая
6 грудня вшановується пам'ять Святого Миколая (IV століття), одного з найбільш шанованих християнських святих, відомого як Миколай Чудотворець. Він служив архієпископом у місті Мира Лікійська (Мала Азія). Святий Миколай прославився своєю глибокою вірою, справедливістю та невтомним милосердям. Він став відомий завдяки випадкам таємної допомоги бідним. Найвідоміший епізод – це порятунок трьох доньок збіднілого чоловіка, яким він таємно підкинув мішечки із золотом на придане. Саме звідси походить традиція дарувати подарунки дітям, кладучи їх під подушку або у черевик. Святий Миколай є покровителем дітей та сиріт, мандрівників та моряків, знедолених та несправедливо засуджених, воїнів, завдяки потужному заступництву у боротьбі зі злом.
Цей день наповнений атмосферою дива, милосердя та добра.
Молитви дня
О, всеблагий отче Миколаю, великий і преславний чудотворче! Ти, що проявив потужну любов до ближніх, молимо Тебе: стань заступником нашим перед Богом. Захисти нас від усякого зла, визволи від скорбот та хвороб. Надихни нас на діла милосердя, як і Ти чинив таємні благодіяння. Подаруй нам мир, спасіння душі та допомогу у всіх життєвих потребах.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо на Миколая сніг, то на Великдень буде сльота.
- Якщо стоїть ясна погода, то рік буде врожайним.
- Якщо на Миколая потужний мороз, то зима буде сувора.
- У народі вірили: до Миколая потрібно було віддати всі борги, щоб наступного року жити в достатку.
- Святий Миколай приносить перші значні зимові морози.
