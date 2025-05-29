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Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
На відео потрапив момент, коли блискавка влучила у фасад одного з будинків на Оболоні
скриншот відео

Негода розпочалася близько 12:00 і тривала близько пів години

Потужний грозовий шторм, що накрив столицю сьогодні, 29 травня, спричинив не лише затоплення вулиць, але й став причиною небезпечного інциденту на Оболоні. Місцеві пабліки поширюють відео, на якому блискавка влучила безпосередньо у фасад одного з будинків у цьому районі, інформує «Главком».

На відео, що поширюється у мережі, чітко видно момент прямого влучання блискавки в будівлю. Наразі не надходило офіційної інформації про пошкодження, масштаби руйнувань або можливих постраждалих внаслідок цього інциденту.

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Це подія стала ще одним підтвердженням інтенсивності сьогоднішньої негоди, яка принесла до Києва не лише рясні опади та шквалистий вітер, а й значну грозову активність.  

Нагадаємо, у четвер, 29 травня, столицю України накрив потужний грозовий шторм з інтенсивною зливою, вітром та блискавками. Негода розпочалася близько 12:00 і тривала близько пів години. 

Український гідрометцентр. сьогодні попереджав, що найближчим часом зі збереженням до кінця доби 29 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Теги: Київ будинок шторм вітер гроза відео

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