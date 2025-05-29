Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)

На відео потрапив момент, коли блискавка влучила у фасад одного з будинків на Оболоні

Негода розпочалася близько 12:00 і тривала близько пів години

Потужний грозовий шторм, що накрив столицю сьогодні, 29 травня, спричинив не лише затоплення вулиць, але й став причиною небезпечного інциденту на Оболоні. Місцеві пабліки поширюють відео, на якому блискавка влучила безпосередньо у фасад одного з будинків у цьому районі, інформує «Главком».

На відео, що поширюється у мережі, чітко видно момент прямого влучання блискавки в будівлю. Наразі не надходило офіційної інформації про пошкодження, масштаби руйнувань або можливих постраждалих внаслідок цього інциденту.

Це подія стала ще одним підтвердженням інтенсивності сьогоднішньої негоди, яка принесла до Києва не лише рясні опади та шквалистий вітер, а й значну грозову активність.

Нагадаємо, у четвер, 29 травня, столицю України накрив потужний грозовий шторм з інтенсивною зливою, вітром та блискавками. Негода розпочалася близько 12:00 і тривала близько пів години.

Український гідрометцентр. сьогодні попереджав, що найближчим часом зі збереженням до кінця доби 29 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).