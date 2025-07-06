Повінь у Техасі: кількість загиблих та зниклих безвісти зросла

За словами міського управлінця Керрвілля Далтона Райса, кількість жертв ще може змінитися

У центрально-південному Техасі підтверджено загибель щонайменше 43 людей внаслідок нищівної повені, що накрила регіон у п’ятницю, 4 липня. Як повідомив шериф округу Керр Ларрі Лейта на пресконференції, серед загиблих – 28 дорослих і 15 дітей. Ще 5 дітей і 12 дорослих поки що не ідентифіковані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами міського управлінця Керрвілля Далтона Райса, кількість жертв може змінюватися, адже рятувальні роботи тривають безперервно. Особливо тривожна ситуація в літньому таборі «Містік», де після розливу річки Гваделупе досі зниклими безвісти вважаються 27 дітей.

«Ми цілий день рятували людей з цих таборів сотнями», – повідомив Райс.

фото: Хуліо Кортес/AP

Приватний християнський літній табір розташований поруч із річкою Гваделупе, рівень якої піднявся більш ніж на 6 метрів менш ніж за дві години через потужні зливи. Це призвело до стрімкої повені в багатьох частинах штату.

Раніше офіційно повідомлялося, що всі інші табори вздовж річки, а їх близько 18, були евакуйовані і люди перебувають у безпеці. Проте через святкові вихідні до Дня незалежності в регіон приїхало багато туристів, і наразі немає точної інформації про кількість осіб, які можуть вважатися зниклими.

фото: Хуліо Кортес/AP

«Люди приїжджають на пікніки, стають на ночівлю біля річки, і ми просто не знаємо, скільки з них потрапило в зону лиха», – пояснив Райс. «Ми не встановлюємо жодних меж. Продовжимо пошук, поки не знайдемо всіх», – додав він.

фото: Серхіо Флорес/Reuters

За словами місцевої влади, найбільше постраждали житлові райони, кемпінги та стоянки для трейлерів. У момент негоди рівень води в річці зріс більш як на 8 метрів менш ніж за годину. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію в кількох округах, оскільки за короткий період випало до 30 см опадів.

До рятувальної операції залучили 14 гелікоптерів, десятки дронів і сотні рятувальників. На місці працюють фахівці Берегової охорони США, Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), а також волонтери.

Попри трагедію, фахівці попереджають про ризик нових повеней – у найближчі 24-48 годин очікуються додаткові опади в районах від Сан-Антоніо до Вейко, а також у західному та центральному Техасі.

Раніше ми писали, що у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцевих чиновників, передає «Главком».

Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років. Заступник голови місцевого самоврядування Муса Кімбоку повідомив, що пошуково-рятувальні роботи зупинили, оскільки шансів знайти живих майже не залишилося.