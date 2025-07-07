Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Ужгороді будинок спалахнув після удару блискавки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
В Ужгороді будинок спалахнув після удару блискавки (відео)
Менше ніж за хвилину після удару блискавки будівля спалахнула
скрін із відео

Власника будинку на момент удару блискавки всередині не було – він перебував за межами Ужгорода

Сьогодні ввечері в мікрорайоні Табла в Ужгороді під час грози блискавка влучила в дерев’яний будинок – менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

«Одразу кілька місцевих мешканців стверджують, що бачили момент влучання блискавки – саме в цю ж мить загорівся дах будинку. За словами очевидців, пожежа почалася буквально одразу після удару», – йдеться в повідомленні.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

Водночас не виключено, що займання могло статися й через пошкодження електропроводки внаслідок блискавичного розряду.

Повідомляється, що на місце події прибули дві бригади рятувальників ДСНС, які швидко приступили до гасіння пожежі. Власника будинку на момент події всередині не було – він перебував за межами Ужгорода.

Нагадаємо, минулого року у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку. А у травні цього року б одного з будинків на столичній Оболоні.

Читайте також:

Теги: стихійні лиха Закарпаття Ужгород будинок пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкодження після повені у Техасі
Масштабна повінь в Техасі: кількість загиблих зросла
Сьогодні, 04:21
Пошкодження після повені у Техасі
Повінь у Техасі: кількість загиблих та зниклих безвісти зросла
Вчора, 03:21
Потужна повінь накрила Техас
Повінь у Техасі: є загиблі, безвісти зникли щонайменше 20 дітей з літнього табору
5 липня, 03:11
Землетрус зафіксовано у столиці країни Тегерані та в провінції Кум
В Ірані стався землетрус магнітудою 5,22
20 червня, 22:31
На відео потрапив момент, коли блискавка влучила у фасад одного з будинків на Оболоні
Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
29 травня, 13:07
Блискавка вдарила зовсім поруч із людиною, яка йшла по вулиці
На Черкащині блискавка вдарила поруч з людиною (відео)
13 травня, 15:25
Момент удару блискавки по футбольному полю
Блискавка вбила футболіста під час матчу в Перу (відео)
4 листопада, 2024, 11:23
Інцидент стався у таборі Палабек у Ламво на північному сході країни
В Уганді від удару блискавки загинуло 13 дітей
4 листопада, 2024, 09:18
Під Києвом від удару блискавки згорів будинок (відео)
Під Києвом від удару блискавки згорів будинок (відео)
12 вересня, 2024, 21:27

Суспільство

В Ужгороді будинок спалахнув після удару блискавки (відео)
В Ужгороді будинок спалахнув після удару блискавки (відео)
Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин в автобусах
Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин в автобусах
Доба в готелі коштувала від 85 тис. грн: донька ексміністра Злочевського вийшла заміж у 800-річному замку
Доба в готелі коштувала від 85 тис. грн: донька ексміністра Злочевського вийшла заміж у 800-річному замку
Коли в Україні зʼявиться чотириденний робочий тиждень? Служба зайнятості зробила заяву
Коли в Україні зʼявиться чотириденний робочий тиждень? Служба зайнятості зробила заяву
Росіяни жорстоко катували через прізвище. Після повернення з полону помер воїн з 53-ї бригади
Росіяни жорстоко катували через прізвище. Після повернення з полону помер воїн з 53-ї бригади
У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка
У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
54K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту
31K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
25K
Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
9393
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua