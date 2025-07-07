В Ужгороді будинок спалахнув після удару блискавки (відео)

Менше ніж за хвилину після удару блискавки будівля спалахнула

Власника будинку на момент удару блискавки всередині не було – він перебував за межами Ужгорода

Сьогодні ввечері в мікрорайоні Табла в Ужгороді під час грози блискавка влучила в дерев’яний будинок – менше ніж за хвилину після удару будівля спалахнула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

«Одразу кілька місцевих мешканців стверджують, що бачили момент влучання блискавки – саме в цю ж мить загорівся дах будинку. За словами очевидців, пожежа почалася буквально одразу після удару», – йдеться в повідомленні.

Водночас не виключено, що займання могло статися й через пошкодження електропроводки внаслідок блискавичного розряду.

Повідомляється, що на місце події прибули дві бригади рятувальників ДСНС, які швидко приступили до гасіння пожежі. Власника будинку на момент події всередині не було – він перебував за межами Ужгорода.

Нагадаємо, минулого року у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку. А у травні цього року б одного з будинків на столичній Оболоні.