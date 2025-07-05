Повінь у Техасі: є загиблі, безвісти зникли щонайменше 20 дітей з літнього табору

За даними місцевої влади, найбільше постраждали житлові квартали, стоянки для трейлерів і кемпінги

У центрально-південному Техасі щонайменше 13 людей загинули внаслідок раптової повені, яка сталася у п’ятницю, 4 липня, вздовж річки Гвадалупе. Також з літнього табору в окрузі Керр зниклими безвісти вважають близько 20 дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

⛈️FLASH FLOOD WARNING 🌊

In Kerr County, Kerrville Texas.



The

Texas Hill Country flood

is still wreaking havoc!



The death toll is 13 and rising!



Many missing children,

including 23 girls from Christian summer Camp Mystic in Hunt, TX!



Many people are getting… pic.twitter.com/z1AhSRHq53 — Jakey (@JacobBaker613) — Jakey (@JacobBaker613) July 4, 2025

Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для кількох районів після того, як протягом короткого часу там випало до 30 сантиметрів опадів.

«Це сталося дуже швидко, менш ніж за дві години. Подібне не вдалося передбачити навіть за допомогою радара», – розповів Райс журналістам.

Шериф округу Керр підтвердив загибель 13 людей. Крім того, за словами віцегубернатора Техасу Дена Патріка, з-поміж понад 700 дітей, які перебували в місцевому таборі, зниклими вважаються 23 дівчинки.

Більшість дітей перебувають у безпеці, однак через затоплені дороги їх не вдалося оперативно евакуювати. «Усі роблять усе можливе, аби врятувати цих дітей», – наголосив Роб Келлі, суддя округу Керр.

За даними місцевої влади, найбільше постраждали житлові квартали, стоянки для трейлерів і кемпінги. Під час зливи рівень річки Гвадалупе піднявся на понад 8 метрів менш ніж за годину. До рятувальних операцій залучили 14 гелікоптерів, десятки дронів і сотні рятувальників, які працюють на землі та у воді.

фото: Reuters

У регіоні зберігається загроза нових повеней. Протягом наступних 24-48 годин очікуються додаткові опади в районах від Сан-Антоніо до Вейко, а також у західному та центральному Техасі.

До ліквідації наслідків стихії залучено також фахівців Берегової охорони США та Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA).

Раніше ми писали, що у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцевих чиновників, передає «Главком».

Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років. Заступник голови місцевого самоврядування Муса Кімбоку повідомив, що пошуково-рятувальні роботи зупинили, оскільки шансів знайти живих майже не залишилося.