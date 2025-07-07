Масштабна повінь в Техасі: кількість загиблих зросла

Шериф округу Керр Ларрі Лейта повідомив, що кількість загиблих може збільшитися

У Центральному Техасі кількість жертв руйнівної повені зросла до 82 осіб. Як повідомляє «Главком» із посиланням на CNN, найбільше постраждав округ Керр, де загинули 68 людей, з них – 40 дорослих і 28 дітей. Решта смертей зафіксована в округах Тревис, Бернет, Кендалл, Том Грін та Вільямсон.

Шериф округу Керр Ларрі Лейта повідомив, що кількість загиблих може збільшитися, адже пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Зниклими безвісти залишаються щонайменше 41 особа, зокрема 10 дівчат і один вожатий із літнього табору «Містік», розташованого біля річки Гваделупе, яка вийшла з берегів після потужної зливи.

Міський управлінець Керрвілля Далтон Райс зазначив, що багато постраждалих могли бути туристами, які приїхали до регіону на святкові вихідні до Дня незалежності США. «Люди приїжджають на пікніки, стають на ночівлю біля річки, і ми просто не знаємо, скільки з них потрапило в зону лиха», – наголосив він.

Приватний християнський табір «Містік» постраждав одним із перших: рівень води в річці піднявся більш як на 6 метрів менш ніж за дві години, знищивши кілька будівель. Усього в регіоні розташовано 18 літніх таборів, більшість із них евакуйовані.

У результаті негоди зруйновано численні житлові будинки, кемпінги та стоянки для трейлерів. У деяких районах рівень води зростав більш як на 8 метрів за годину. Національна метеорологічна служба оголосила надзвичайний стан, оскільки подекуди випало до 30 см опадів.

До рятувальної операції залучено понад 14 гелікоптерів, десятки дронів і сотні рятувальників, включно з військовими, службами FEMA та добровольцями. Зокрема, Національна гвардія використовує безпілотники для пошуку зниклих.

Губернатор Техасу Грег Ебботт на пресконференції попередив про ризик нових повеней у найближчі 24-48 годин у районах Биг-Кантрі, долини Кончо, західного та центрального Техасу. За його словами, Керрвілль і надалі залишається в центрі уваги надзвичайних служб.

Раніше ми писали, що у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Про це повідомляє ВВС із посиланням на місцевих чиновників, передає «Главком».

Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років. Заступник голови місцевого самоврядування Муса Кімбоку повідомив, що пошуково-рятувальні роботи зупинили, оскільки шансів знайти живих майже не залишилося.