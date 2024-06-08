Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Тернополі блискавка влучила в багатоповерхівку: в квартирах згоріла техніка

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Тернополі блискавка влучила в багатоповерхівку: в квартирах згоріла техніка
Від удару блискавки у квартирах постраждала техніка
фото з відкритих джерел

Суботній ранок у місті почався з грози

У Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку, що на вулиці Коновальця, 11. Подія трапилася під час ранкової грози 8 червня, повідомляють місцеві пабліки.

Попередньо, люди не постраждали. Але техніка та побутові прилади згоріли.

Інформацію про влучення блискавки журналістам підтвердив представник пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області Андрій Брик. Він додав, що займання внаслідок удару блискавки не сталося. Тому допомога спеціалістів-пожежних не знадобилася.

Крім того, в області під час негоди випав град. Крижинки густо вселили землю, а також дороги.

Нагадаємо, у суботу, 8 червня, в Україні будуть грози та шквали. У низці областей оголошено штормове попередження через негоду. 

У більшості областей очікується дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від 13° до 18° тепла. На узбережжі морів до 20°. Вдень температура сягатиме 22-27° тепла. На півдні та сході очікується до 31°.

На Київщині мінлива хмарність. Очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 13° до 18° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.

Читайте також: Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
Теги: дороги повітря вітер негода гроза відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
4 червня, 18:05
Міська влада повідомила про ризик нестачі води
В Індії зафіксовано рекордний рівень спеки: є постраждалі
31 травня, 01:26
За даними правоохоронців, в Аркадії між компаніями незнайомців виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку
У Одесі сталася масова бійка за участі чоловіків у формі: у ТЦК пояснили ситуацію
25 травня, 15:23
Існує велика ймовірність травм усіх, хто був на борту» гелікоптера
В Ірані почали молитися за здоров’я президента, гелікоптер якого зазнав аварії
19 травня, 18:16
Штурмовики РДК dtlenm спекотні бої у передмісті Вовчанська
Російський добровольчий корпус показав бої за Вовчанськ – відео
19 травня, 14:36
На місці незаконної церкви Московського патріархату тепер вільний простір
Знесення незаконного церковного МАФа: ранкові фото
17 травня, 07:12
Постріли пролунали після того, як Фіцо підійшов разом з охороною до натовпу, який стояв за огорожею
Замах на словацького прем'єра Роберта Фіцо: з'явилося відео
15 травня, 18:45
Через прорив водопроводу рух транспорту на вулиці Антоновича тимчасово перекритий
Потоп на «Либідській»: посеред дороги утворилося озеро (фото, відео)
14 травня, 13:51
Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві
Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві
9 травня, 13:21

Події в Україні

Армія РФ може бути під Києвом уже наступного року: французький генерал оцінив перебіг війни в Україні
Армія РФ може бути під Києвом уже наступного року: французький генерал оцінив перебіг війни в Україні
У Тернополі блискавка влучила в багатоповерхівку: в квартирах згоріла техніка
У Тернополі блискавка влучила в багатоповерхівку: в квартирах згоріла техніка
У військових ЗСУ вилучали органи. Росіяни вигадали черговий фейк
У військових ЗСУ вилучали органи. Росіяни вигадали черговий фейк
Бої за Вовчанськ: ЗСУ повідомили, хто нині контролює місто
Бої за Вовчанськ: ЗСУ повідомили, хто нині контролює місто
РФ придумала новий спосіб захистити Кримський міст – британська розвідка
РФ придумала новий спосіб захистити Кримський міст – британська розвідка
Де на фронті точаться найбільш запеклі бої: Генштаб назвав напрямок
Де на фронті точаться найбільш запеклі бої: Генштаб назвав напрямок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Генсек ООН не братиме участь у Глобальному саміті миру
26K
Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації
13K
Путін змінив «теорію перемоги» у війні проти України. Аналіз ISW
12K
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
9792
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження
8574
Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту: фабула справи

Новини

«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
Сьогодні, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
Вчора, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
Вчора, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Вчора, 06:56
НАБУ з'ясовує обставини зриву поставки в Україну захисних систем «Щит»
6 червня, 22:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua