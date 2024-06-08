У Тернополі блискавка влучила в багатоповерхівку: в квартирах згоріла техніка

Від удару блискавки у квартирах постраждала техніка

Суботній ранок у місті почався з грози

У Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку, що на вулиці Коновальця, 11. Подія трапилася під час ранкової грози 8 червня, повідомляють місцеві пабліки.

Попередньо, люди не постраждали. Але техніка та побутові прилади згоріли.

Інформацію про влучення блискавки журналістам підтвердив представник пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області Андрій Брик. Він додав, що займання внаслідок удару блискавки не сталося. Тому допомога спеціалістів-пожежних не знадобилася.

Крім того, в області під час негоди випав град. Крижинки густо вселили землю, а також дороги.

Негода в Західних регіонах.



У Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку, а градом засипало поля pic.twitter.com/M2vRBhMHic — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2024

Нагадаємо, у суботу, 8 червня, в Україні будуть грози та шквали. У низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

У більшості областей очікується дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від 13° до 18° тепла. На узбережжі морів до 20°. Вдень температура сягатиме 22-27° тепла. На півдні та сході очікується до 31°.

На Київщині мінлива хмарність. Очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 13° до 18° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 16-18° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.