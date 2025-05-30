Над Черніговом пронісся смерч (відео)

Атмосферний вихор утворився внаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас

Негода вирує на півночі України. Так, мешканці Чернігова в кількох районах могли побачити смерч. Про це повідомляє «Главком».

Востаннє таке атмосферне явище місцеві могли помітити у квітні, перед похолоданням. За словами синоптиків, вихори формуються під час інтенсивного нагрівання поверхні в сухі та вітряні дні. На відміну від справжніх торнадо, ці утворення не пов'язані з грозовими фронтами. Для України смерч не є звичним явищем, хоча він може траплятися, особливо влітку або під час активних атмосферних фронтів.

Смерч або ж торнадо – атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, який виникає в грозовій хмарі і потім поширюється згори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду тощо. Можуть бути за розмірами по горизонталі до 50 км і по вертикалі до 10 км, із швидкістю вітру понад 33 м/с, який витягується від купчасто-дощової хмари до поверхні та за метеорологічними характеристиками являє собою циклон.

Нагадаємо, у Броварському районі Київської області в суботу, 26 квітня, водії у полі біля дороги помітили смерч. Вихор піднімався над землею на кілька десятків метрів.

На одному з відео, поширеному місцевими мешканцями, видно, як блискавка вдарила зовсім поруч із людиною – її дивом не вбило.

Як відомо, у п'ятницю, 30 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, місцями дощі. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на сході країни до 26°, у західних областях 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.

До слова, прогноз на останні дні весни та початок літа свідчить, що червень принесе поступове потепління і переважно комфортну погоду з поодинокими опадами. З початку червня погода потеплішає, проте повного припинення дощів синоптики не прогнозують. Температура коливатиметься в межах +23…26°С, на сході та півдні подекуди очікується +24…29°С.