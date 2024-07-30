У Росії смерч розкидав літаки на аеродромі, мов іграшки (відео)

Чотири літаки Diamond були пошкоджені під час торнадо в аеропорту Бегішево

Стихія зірвала обшивку з будівель, повалила паркан та дерева

У міжнародному аеропорту Нижньокамська РФ смерч пошкодив навчальні літаки Diamond-43 та вертоліт. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Стихія також зірвала обшивку з будівель, повалила паркан та дерева, але попередньо постраждалих немає.

Як зазначається, чотири літаки Diamond були пошкоджені під час торнадо в аеропорту Бегішево. Також постраждали двоє працівників аеропорту – вони отримали забої.Сильний вітер здув обшивку будівлі аеропорту. Літаки, розкидані смерчем, належать Авіаційному інституту і використовуються для тренувальних польотів. Збитки від наслідків негоди ще належить підрахувати.

У Татарстані смерч розкидав літаки та вертольоти в аеропорту Бегішеве. pic.twitter.com/fcZuoXJz8r — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 30, 2024

«... навчальні легкомоторники Diamond-43 і вертоліт пошарпано відчутно. Під удар стихії потрапили й стаціонарні конструкції – з будівель зривало обшивку, повалило паркан та кілька дерев. Попередньо постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.

Град, дощ та шквалистий вітер зривав конструкції та валив дерева. Одне із них придавило машину з людиною всередині.

Також негода накрила і столицю країни-агресорки. У Москві через повінь машини плавають у воді до фар, і люди добираються додому, як можуть Деякі жителі російської столиці пересуваються вплав. Затопило парковки і транспорт.