Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії смерч розкидав літаки на аеродромі, мов іграшки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Росії смерч розкидав літаки на аеродромі, мов іграшки (відео)
Чотири літаки Diamond були пошкоджені під час торнадо в аеропорту Бегішево
фото: скріншот

Стихія зірвала обшивку з будівель, повалила паркан та дерева

У міжнародному аеропорту Нижньокамська РФ смерч пошкодив навчальні літаки Diamond-43 та вертоліт. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Стихія також зірвала обшивку з будівель, повалила паркан та дерева, але попередньо постраждалих немає.

Як зазначається, чотири літаки Diamond були пошкоджені під час торнадо в аеропорту Бегішево. Також постраждали двоє працівників аеропорту – вони отримали забої.Сильний вітер здув обшивку будівлі аеропорту. Літаки, розкидані смерчем, належать Авіаційному інституту і використовуються для тренувальних польотів. Збитки від наслідків негоди ще належить підрахувати.

«... навчальні легкомоторники Diamond-43 і вертоліт пошарпано відчутно. Під удар стихії потрапили й стаціонарні конструкції – з будівель зривало обшивку, повалило паркан та кілька дерев. Попередньо постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.

Град, дощ та шквалистий вітер зривав конструкції та валив дерева. Одне із них придавило машину з людиною всередині. 

Також негода накрила і столицю країни-агресорки. У Москві через повінь машини плавають у воді до фар, і люди добираються додому, як можуть  Деякі жителі російської столиці пересуваються вплав. Затопило парковки і транспорт.

Теги: росія літак негода дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проліт «шахедів» може бути демонстрацією Білорусі для китайських товаришів
«Шахеди» з Білорусі: китайський слід чи гра на публіку?
17 липня, 15:02
На Саміті НАТО ухвалили низку важливих рішень щодо України
Що зміниться для України після саміту НАТО у Вашингтоні
11 липня, 13:11
Двоє з тих людей, які мають вплив на думку Трампа, є експертами щодо Росії та України
Експосол США назвав чотирьох членів команди Трампа, які формують його точку зору щодо України
1 липня, 17:59
Рамзан і Хамзат (зправа) Кадирови
Кадиров знайшов високу посаду для свого племінника
2 липня, 08:49
У нафтобазу в Ростовській області РФ влучили дрони СБУ
Удар по нафтобазі в Ростовській області 13 липня: з’явилося відео влучання
14 липня, 12:18
Жовква запевнив, що Україна та світ примусять Росію слухати, а не ставити ультиматуми
Як змусити Росію до миру: Офіс президента озвучив сценарій
14 липня, 19:22
Ініціатором резолюції була депутатка з опозиційної партіх «Прогресивна Словаччина»
Словацькі депутати провалили голосування про засудження удару РФ по «Охматдиту»
15 липня, 14:53
У Києві злива
Злива, місцями буря: Київ накрила негода
18 липня, 15:45
Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму
У ДТЕК дали поради українцям щодо самостійної підготовки до зими
23 липня, 23:00

Соціум

Лукашенко помилував засудженого до страти громадянина Німеччини
Лукашенко помилував засудженого до страти громадянина Німеччини
Удар по аеродрому «Оленья»: розвідка уточнила втрати РФ
Удар по аеродрому «Оленья»: розвідка уточнила втрати РФ
В Єкатеринбурзі палає підприємство, яке виробляє електроніку для ракет (відео)
В Єкатеринбурзі палає підприємство, яке виробляє електроніку для ракет (відео)
«Художнику, вставай!» Білоруський акціоніст намагався розкопати могилу Ван Гога (відео)
«Художнику, вставай!» Білоруський акціоніст намагався розкопати могилу Ван Гога (відео)
У Росії смерч розкидав літаки на аеродромі, мов іграшки (відео)
У Росії смерч розкидав літаки на аеродромі, мов іграшки (відео)
Хакери зламами сервери компанії, що входить до корпорації «Ростех»
Хакери зламами сервери компанії, що входить до корпорації «Ростех»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільно знаменника не прийшли
28K
Повернення зі Швеції додому: українські біженці змінили свою думку
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
16K
Боротьба за мінеральні ресурси. Китай знайшов спосіб, як втерти носа США
9136
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
8014
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua