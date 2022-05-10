«Недовго вам залишилось, патріоти нещасні»: мер Конотопа розказав, як піп УПЦ МП радів окупантам

Артем Семеніхін назвав конкретні факти того, що священники УПЦ МП на території його громади є пособниками ворога

Артем Семеніхін обурений тим, що всі місцеві священники Московського патріархату, які є російськими колаборантами, сьогодні на волі

Міський голова Конотопа, що на Сумщині, Артем Семеніхін звертатиметься до правоохоронних органів, аби вони забезпечили облік церковного майна УПЦ Московського патріархату на території міста, забезпечили його збереження та пломбували храми на той час, поки громада визначатиметься із їхнім майбутнім. Він також назвав в інтерв’ю «Главкому» конкретні факти пособництва ворогу з боку священиків Московської церкви на території Сумської області.

«Я знаю особисто випадки, коли монахи коригували вогонь за допомогою дронів по бійцях Нацгвардії в Охтирці. У нас безпосередньо піп був, який служить в одному із сіл під Конотопом. То він їздив по місту, коли у Конотопі стояли орки, і казав: «Все, вже недовго вам залишилось, патріоти нещасні, скоро прийдуть наші!». Я особисто це чув! Всі сьогодні на волі, їх ніхто не чіпає», – сказав Семеніхін.

Він додав, що «у нас є голова військово-цивільної районної адміністрації Тетяна Сизон. Вона ставлениця нардепа Ігоря Молотка, який є колишнім «регіоналом». Вона сама також колишня «регіоналка»: возила людей на антимайдан, шанує цих попів московських».

Мер Конотопа абсолютно підтримує забезпечення свободи віросповідання, яка гарантується Конституцією. За його словами, кожна людина сама в праві вирішувати, якої релігії, якої віри вона має бути чи в підпорядкуванні якого патріархату, але за винятком Московського.

«Бо цей патріархат – це ніяка не віра, там Бога немає, це є агентурна мережа Москви. Поки люди визначатимуться, я дам доручення поліції, щоби вони разом з теробороною взяли під охорону церкви, які зараз належать Московському патріархату», – наголосив Семеніхін.

Нагадаємо, що мер Конотопа пояснив, чому в місті заборонили УПЦ МП та прямо назвав Московський патріархат в Україні підрозділом ФСБ Росії.

3 травня міський голова Конотопа Артем Семеніхін підписав розпорядження про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території громади. Він підкреслив, що вирішив заборонити діяльність церкви ворожої держави через загрозу національній безпеці України та висловив переконання, що таке рішення сприятиме консолідації громади та припинить пропаганду РФ у Конотопі.

6 травня місцева влада Броварів, що на Київщині, також оголосила про заборону діяльності УПЦ МП на території міста. Рішення про призупинення діяльності української філії Московської церкви було ухвалене на сесії Броварської міської ради.