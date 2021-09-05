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    Російські окупанти атакували українські позиції на Донбасі, є важко поранений

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    Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції ООС - Російські окупанти атакували українські позиції на Донбасі, є важко поранений

    Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції ООС

    Фото з відкритих джерел

    На обстріли збройних формувань РФ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 4 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров’я – тяжкий.

    Як зазначається, на обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7-му годину ранку, 5 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – наголошують у Міноборони.

    Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. В результаті один боєць отримав важке поранення.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ військові СЦКК
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    Російські окупанти атакували українські позиції на Донбасі, є важко поранений