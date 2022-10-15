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Блогер Дурнєв розказав, як живе його рідня у розбомбленому росіянами Маріуполі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Блогер Дурнєв розказав, як живе його рідня у розбомбленому росіянами Маріуполі
Родичі Олексія Дурнєва відмовляються евакуюватися зі знищеного окупантами Маріуполя
фото з відкритих джерел

«Люди на окупованих територіях перебувають у геть іншій реальності»

Популярний ведучий та блогер-мільйонник Олексій Дурнєв, котрий родом із Маріуполя, розповів у інтерв’ю «Главкому», що в окупованому місті в нього залишилися тітка та двоюрідний брат.

«На початку війни навіть передачу їм передавав. Тітка замовила 50 м² плівки. Вони живуть у п’ятиповерхівці на третьому поверсі, а четвертого і п’ятого поверхів немає. То коли йде дощ, вся вода потрапляє до квартир. Тож вони цією плівкою залатали на четвертому поверсі підлогу. Це дуже страшно, все це розповідати», – розказав ведучий.

За словами Олексія Дурнєва, люди на окупованих територіях перебувають у геть іншій реальності.

«Наприклад, я питаю в знайомих про те, як у них справи. Вони відповідають, що нормально. «Дякуємо місту Санкт-Петербург, передало нам автобуси», – кажуть. Натомість я запитую, що невже раніше автобусів не вистачало, адже у Маріуполі все було, включно з автобусами. Вони це визнають. Тобто виходить так, що спочатку їх розх..ли, потім передали нові і ми маємо за це ще дякувати?», – поділився ведучий.

Блогер каже, тітка хворіла на Covid-19, коли їх бомбили, та сиділа десь 50 днів у підвалі. Та пропозиції евакуюватися відхиляє, мовляв, не хоче залишати без нагляду нерухомість.

«У неї було ускладнення після хвороби, я пропонував вивезти її, аби у санаторії підлікувалася. Потім зняли би їм квартиру. І зараз можу це зробити. Але як я можу докричатися, наполягати? Ніяк. Має бути їхнє рішення», – пояснив Дурнєв.  

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі вишикувались величезні черги за гуманітарними продуктами харчування.

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Теги: нерухомість хвороби харчування блогер

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