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Неподалік окупованого Маріуполя сталася «бавовна» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Неподалік окупованого Маріуполя сталася «бавовна» (відео)
Місцеві жителі повідомляють про потужний вибух та детонацію
скрін з відео

Станція Карань – важливий пункт у забезпеченні залізничного зв'язку Волновахи з узбережжям

На залізничній станції Карань в окупованій Андріївці Донецької області щось горить. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється про потужний вибух та детонацію. Відомо, що селище знаходиться в 40 кілометрах на північ від Маріуполя і 15 кілометрах на південний схід від Волновахи, а станція Карань, що знаходиться на його території – важливий пункт у забезпеченні залізничного зв'язку Волновахи з узбережжям (Новоазовськ).

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

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Теги: окупанти ЗСУ Донеччина Україна росія війна

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