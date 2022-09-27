У Маріуполі окупанти змушують чоловіків йти у військкомати 

Рашисти ще до кінця псевдореферендумів вирішили, що 29 вересня Маріуполь вже приєднають до РФ

Марупольцям наказують з'явитися із речами та паспортом

Мешканцям захопленого російськими окупантами Маріуполя вже повідомляють, що 29 вересня їм треба з’явитися до військкомату з паспортом та особистими речами. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідний текст повідомлення, яке приходить на телефони містянам.

«Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з’явитися до військкомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу рф згідно з результатами псевдореферендуму, який проведений для галочки», – написав Андрющенко.

В опублікованому тексті загарбників йдеться: «В связи со вступлением в силу указа В.Путина «О частичной мобилизации граждан в российской федерации» 29.09 просим явиться в военкомат по месту прописки. При себе иметь паспорт и личные вещи».

За словами радника мера, прихована мобілізація тривала у Маріуполі давно, мешканцям приходили смс, в яких пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі.

«Внаслідок фейкового референдуму – це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам – нове гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ», – пояснив Андрющенко. Він закликав маріупольців виїздити з міста та не ризикувати собою заради загарбників, «для яких ваше життя не варте нічого».

Нагадаємо, Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів. Псевдореферендуми на окупованих територіях проходить з 23 по 27 вересня.

Тим часом новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.