У Маріуполі окупанти змушують чоловіків йти у військкомати
Марупольцям наказують з'явитися із речами та паспортом
Мешканцям захопленого російськими окупантами Маріуполя вже повідомляють, що 29 вересня їм треба з’явитися до військкомату з паспортом та особистими речами. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідний текст повідомлення, яке приходить на телефони містянам.
«Маріупольцям надходять повідомлення з проханням з’явитися до військкомату. Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу рф згідно з результатами псевдореферендуму, який проведений для галочки», – написав Андрющенко.
В опублікованому тексті загарбників йдеться: «В связи со вступлением в силу указа В.Путина «О частичной мобилизации граждан в российской федерации» 29.09 просим явиться в военкомат по месту прописки. При себе иметь паспорт и личные вещи».
За словами радника мера, прихована мобілізація тривала у Маріуполі давно, мешканцям приходили смс, в яких пропонували жителям працювати у так званій державній воєнізованій службі.
«Внаслідок фейкового референдуму – це будуть робити відкрито. Адже ключове, що треба росіянам – нове гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції, які вони здають через контрнаступ ЗСУ», – пояснив Андрющенко. Він закликав маріупольців виїздити з міста та не ризикувати собою заради загарбників, «для яких ваше життя не варте нічого».
Нагадаємо, Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів. Псевдореферендуми на окупованих територіях проходить з 23 по 27 вересня.
Тим часом новий федеральний округ – Кримський може з’явитися в Росії. До його складу увійде анексований Криму, так звані терористичні «Л/ДНР», тимчасово окуповані території Запоріжжя та Херсонщини.
Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.
Коментарі — 0