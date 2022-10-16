Блогер-мільйонник Дурнєв: Усі росіяни є співучасниками злочинів Путіна

«Моя мрія – щоби онуки питали: «Діду, скажи, а хто такі росіяни?»

Автор шоу «Дурнєв дивиться сторіс» блогер-мільйонник Олексій Дурнєв раніше висміював українських і російських блогерів. Однак після повномасштабного вторгнення він переключився лише на росіян. В інтерв’ю «Главкому» Дурнєв пояснив своє рішення.

«Просто зараз ми маємо спрямувати всю нашу боротьбу у певному напрямку. А ця програма – це моя боротьба. Треба «хуя…ити» у бік Росії. Потім, коли ми переможемо, у першому ж випуску я обіцяю займемося усіма. А може, навпаки, забудемо про росіян, взагалі їх викинемо з нашого життя», – сказав ведучий.

Блогер також зізнався, мріє відокремитися від країни-агресорки парканом, щоби онуки питали: «Діду, скажи, будь ласка, а хто такі росіяни?».

«Я доросла людина і розумію, що є різні люди всюди і не можна ототожнювати усіх з країною. Але зараз така ситуація, що я, як медійна персона, з досить вагомим впливом не можу собі дозволити сказати, що є «хороші росіяни». Поки йде війна – всі росіяни її співучасники. Всі вони мають відповідати за це», – сказав Олексій Дурнєв.

Раніше блогер-мільйонник Олексій Дурнєв розказав, як швидко опанував українську мову.

Нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.