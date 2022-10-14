Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гончаренко розповів, як Путін «допоміг» офіційному визнанню себе терористом

Альона Боженко
glavcom.ua
Гончаренко розповів, як Путін «допоміг» офіційному визнанню себе терористом
Путін влаштував масовані бомбардування українських міст 10-11 жовтня
фотоз выдкритих джерел

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що масовані бомбардування українських міст 10-11 жовтня прискорили визнання російського режиму терористичним. Про це він повідомив у коментарі «Главкому».

Нардеп зауважив, що в найпершому варіанті резолюції не було згадок ані про терористичний режим РФ, ані закликів надати зброю Україні.

«У найпершому варіанті резолюції не було також пункту про те, що Росія незаконно займає місце в Радбезі ООН. Але потім українська делегація з нашими колегами, які нас завжди підтримують, підготували серію правок, захистили їх, і от – є результат. Ми взагалі хотіли не тільки російський режим, а всю Росію назвати країною-терористом, але під це консенсусу не знайшлося. Якби не масовані бомбардування українських міст в понеділок-вівторок, пробити пункт про передачу Україні ППО і визнання російського режиму терористичним було б набагато складніше. У цьому плані те, що Росія влаштувала, багатьох жахнуло та змусило змінити позиції», – пояснив Гончаренко.

Зауважимо, нардеп від «Слуги народу» Марія Мезенцева у коментарі «Главкому» заявила, що війна Росії з Україною призвела до неймовірних змін в міжнародних інституціях і ба більше – в міжнародному праві з’являється трибунал.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Одностайність делегатів вражає: «за» – 99, утримався – один. Це – делегат від Туреччини Ахмет Чевікоз.

Читайте також: Європа офіційно визнала Путіна терористом. Що далі?
Теги: війна депутат Європа путін росія трибунал

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя
Як довго терористи сидітимуть в ООН?
11 жовтня, 19:22
ПАРЄ ухвалила дуже сильну резолюцію щодо України
Російський режим – терористичний: ПАРЄ ухвалила важливу резолюцію
Вчора, 14:42
Зеленський наголосив, що терору треба відповідати силою на всіх рівнях
«Маємо потужний відгук від ПАРЄ». Звернення Зеленського наприкінці 232-го дня війни (відео)
Вчора, 22:47

Події в Україні

В Україні лунає сигнал тривоги
В Україні лунає сигнал тривоги
Зенітник ЗСУ за два дні знищив чотири крилаті ракети «Іглою»
Зенітник ЗСУ за два дні знищив чотири крилаті ракети «Іглою»
Гончаренко розповів, як Путін «допоміг» офіційному визнанню себе терористом
Гончаренко розповів, як Путін «допоміг» офіційному визнанню себе терористом
СБУ ліквідувала канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон (фото)
СБУ ліквідувала канали нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон (фото)
Росіяни атакували ракетами Харківщину: поранено підлітків
Росіяни атакували ракетами Харківщину: поранено підлітків
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 14 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 14 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
140K
ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
72K
Командир Тітушко. Як герой мемів потрапив з-під суду у військо
50K
«Російська армія буде знищена». Боррель різко відповів на ядерні погрози Путіна
44K
На Полтавщині впали два українських літаки
41K
У західних областях прогриміли вибухи

Новини

ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Сьогодні, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Вчора, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Вчора, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Вчора, 06:56

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту