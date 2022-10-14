Гончаренко розповів, як Путін «допоміг» офіційному визнанню себе терористом

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що масовані бомбардування українських міст 10-11 жовтня прискорили визнання російського режиму терористичним. Про це він повідомив у коментарі «Главкому».

Нардеп зауважив, що в найпершому варіанті резолюції не було згадок ані про терористичний режим РФ, ані закликів надати зброю Україні.

«У найпершому варіанті резолюції не було також пункту про те, що Росія незаконно займає місце в Радбезі ООН. Але потім українська делегація з нашими колегами, які нас завжди підтримують, підготували серію правок, захистили їх, і от – є результат. Ми взагалі хотіли не тільки російський режим, а всю Росію назвати країною-терористом, але під це консенсусу не знайшлося. Якби не масовані бомбардування українських міст в понеділок-вівторок, пробити пункт про передачу Україні ППО і визнання російського режиму терористичним було б набагато складніше. У цьому плані те, що Росія влаштувала, багатьох жахнуло та змусило змінити позиції», – пояснив Гончаренко.

Зауважимо, нардеп від «Слуги народу» Марія Мезенцева у коментарі «Главкому» заявила, що війна Росії з Україною призвела до неймовірних змін в міжнародних інституціях і ба більше – в міжнародному праві з’являється трибунал.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Одностайність делегатів вражає: «за» – 99, утримався – один. Це – делегат від Туреччини Ахмет Чевікоз.