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Росія – терористка? Голова української делегації в ПАРЄ пояснила, що було ухвалено

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія – терористка? Голова української делегації в ПАРЄ пояснила, що було ухвалено
13 жовтня ПАРЄ ухвалила сенсаційну резолюцію
фото з відкритих джерел

Росію не назвали «терористичною країною»

Під час написання резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про визнання російського режиму терористичним хотіли вставити згадку про «терористичну країну». Про це повідомила «Главкому» керівник української делегації в ПАРЄ, нардеп від «Слуги народу» Марія Мезенцева.

«Згадка про «російський терористичний режим» була в тексті резолюції з самого початку, потім просто колеги хотіли вставити туди згадку про «терористичну країну», але я одразу сказала, що це не пройде. Але у нас демократична делегація, ми все продебатували і п’ять керівників груп все-таки підписалися під «терористичним режимом», комітет це підтримав і зал також», – розповіла вона.

Мезенцева, зазначила, що війна Росії з Україною призвела до неймовірних змін в міжнародних інституціях і ба більше – в міжнародному праві з’являється трибунал.

«Наші європейські колеги виходили і казали: а я от приїхав з Харківщини, а я – з Бучі, тобто вони проживали цей досвід на собі. Вони розповідали про терористичний режим, хоча нещодавно навіть чути про це не хотіли», – розповіла Мезенцева.

Вона зазначила, що мегазадоволена, бо брала участь ще на моменті написання резолюції, і потім максимально кооперувалися з доповідачем та секретаріатом політичного комітету, який був визначений головним в цьому питанні. «Ми хотіли мати найменшу кількість поправок в комітеті і в залі, чого й домоглися. Якщо розглядати це в ракурсі розгляду законопроєктів, то фактично ми за 48 годин зробили стільки, скільки в українському парламенті робиться від пів року плюс, а в інших парламентах роками», – сказала Мезенцева.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Одностайність делегатів вражає: «за» – 99, утримався – один. Це – делегат від Туреччини Ахмет Чевікоз.

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Теги: тероризм Україна ПАРЄ росія війна

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