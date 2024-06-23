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Бразильський доброволець пояснив, чому вирішив захищати Україну в лавах ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Бразильський доброволець пояснив, чому вирішив захищати Україну в лавах ЗСУ
За словами Маурісіо, мама і досі не знає, що він перебуває в Україні
фото: скріншот із відео

Нещодавно Маурісіо Сантана отримав поранення поблизу Часового Яру, тому зараз лікується на Буковині

Маурісіо Сантані 27 років, вісім з яких він прослужив молодшим сержантом у Бразилії. Коли почалося повномасштабне вторгнення, хлопець вступив до Збройних сил України. Зробив це попри те, що Бразилія зайняла нейтральну позицію в російсько-українській війні, повідомляє «Суспільне».

«Я знав про конфлікт між Україною та Росією ще до повномасштабного вторгнення. Але коли воно почалося, це активно висвітлювали в новинах, усі говорили про це. Я хотів допомогти Україні і стати ближчим у цій ситуації. А ще – відчути, що таке справжня війна», – пояснює бразильський доброволець.

За словами Маурісіо, мама і досі не знає, що він перебуває в Україні.

Спершу бразилець служив у 124-й окремій бригаді територіальної оборони, воював на Херсонщині. Згодом перевівся в Інтернаціональний легіон, аби воювати штурмовиком.

«Мій командир українець, але розмовляє іспанською. У батальйоні десь 20-25 людей. Але ми ніколи не працюємо всі разом, розходимося по місіях», – розповів військовий.

Нещодавно Маурісіо Сантана отримав поранення поблизу Часового Яру, тому зараз лікується на Буковині.

«Дуже хочу повернутися на фронт, тому що там мої побратими. І я розумію, що зараз вони проходять щось складне, дуже хвилююся за них. Але лікарі кажуть, у мене ще зламана кістка (в руці, – ред.), вона не зрослася, потрібна операція. А це ще чотири-п’ять місяців на реабілітацію», – пояснює бразилець.

Раніше поліція Берна заарештувала швейцарця Джона Нейдхарта, який два роки воював проти російських окупантів на боці Сил оборони України. 

Теги: війна Бразилія фронт поранення конфлікт

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