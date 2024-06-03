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Україна намагається ізолювати Крим, як логістичний центр окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна намагається ізолювати Крим, як логістичний центр окупантів
Командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес заявив, що українці «знесуть Керченський міст, коли будуть готові»
фото з відкритих джерел

Росія розглядає Крим як «непотоплюваний авіаносець» і за час окупації вклала значні ресурси в розбудову там військової інфраструктури

Основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів. Про це пише The Economist.

Як зазначає видання, реалізувати поставлену мету українцям допомагає арсенал крилатих ракет Storm Shadow і Scalp, власні морські та повітряні безпілотники. Останнім часом до них додалися ще й американські балістичні ракети Atacms.

Завдяки систематичним атакам, Україна вже змогла вигнати з Криму основну частину російського Чорноморського флоту, постійно погіршує російську протиповітряну оборону на півострові і завдає ударів по авіабазах, з яких злітають російські бойові літаки.

Як зазначив британський стратег Лоуренс Фрідман велика десантна операція ЗСУ в Криму, в стилі висадки союзників у Франції 1944 року, поки що є немислимою. Однак, за його словами, Крим є слабким місцем Росії з погляду повітряних загроз. На півострові є надто багато об'єктів, які потрібно захищати, і це найкращий спосіб для України справити реальний тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Натомість командувач американськими силами в Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що Росія розглядає Крим як «непотоплюваний авіаносець» і за час окупації вклала значні ресурси в розбудову там військової інфраструктури. Тепер вся вона під загрозою.

Як виявилося, розхвалена і дуже дорога система протиповітряної оборони С-400 РФ виявилася не надто ефективною. Комбіновані атаки із застосуванням дронів-приманок та ракет ATACMS вже коштували росіянам кількох таких комплексів. Кожна батарея С-400 коштує приблизно $200 млн, і їх нелегко замінити.

За словами Ходжеса, окупантам «немає де сховатися» в Криму: працює супутникова та повітряна розвідка, а також мережа патріотів-інформаторів на землі. Через це ніщо не може рухатися в Криму без відома українців.

На думку військового, українці «знесуть Керченський міст, коли будуть готові». Однак потенційно більшою проблемою буде побудова нової залізничної лінії, що пролягає вздовж Азовського моря від Ростова через південні українські міста Маріуполь і Бердянськ до Криму.

«Залізниця по сухопутному коридору – це визнання з боку російських окупантів того, що Кримський (Керченський) міст приречений. Вони шукають спосіб підстрахувати свої ставки, тому що усвідомлюють, що рано чи пізно у них виникнуть проблеми», – зазначив речник Південного військового командування України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

До слова, Служба безпеки за допомогою дронів уразила комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ». Його вартість становить близько $100 млн.

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Теги: Крим війна окупанти флот РФ

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