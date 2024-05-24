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Обстріл друкарні у Харкові: криміналісти ідентифікували тіла усіх загиблих (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Обстріл друкарні у Харкові: криміналісти ідентифікували тіла усіх загиблих (фото)
Експерт проводить ідентифікаціїю тіл загиблих за допомогою зразків ДНК
фото Сергій Болвінов, Facebook

«Найважче – повідомляти родичам. Протягом ночі вдалося встановити особи всіх загиблих під час удару по друкарні», – зазначив Болвінов

Результати ДНК-досліджень підтвердили особи всіх загиблих унаслідок масованого ракетного удару росіян по Харкову 23 травня 2024 року, під час якого була знищена типографія книжкового видавництва Vivat Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. 

Експерт проводить ідентифікаціїю тіл загиблих за допомогою зразків ДНК
Експерт проводить ідентифікаціїю тіл загиблих за допомогою зразків ДНК
фото Сергій Болвінов, Facebook

«Найважче – повідомляти родичам. Робота з потерпілими це одна з найголовніших складових в нашій справі. Після кожного ворожого удару по місту наші слідчі та криміналісти одразу на місці і першими спілкуються з тими, хто втратив близьких... Протягом ночі нам вдалося встановити особи всіх загиблих під час удару по друкарні», – зазначив Болвінов.

Так, одну з загиблих, машиністку друкарні, вдалося ідентифікувати за допомогою зразків ДНК її 26-річного сина, що мешкає у Харкові. Так само за допомогою експертизи ідентифікували її колегу: аналізи для порівняння здала 68-річна мама загиблої машиністки.

Результати ДНК-експертизи
Результати ДНК-експертизи
фото Сергій Болвінов, Facebook

«Криміналісти називають це родинним пошуком. В такий саме спосіб ми ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою. Наші експерти працювали з їхніми доньками та підтвердили особи жінок», – зазначив Болвінов.

Фотофіксація результатів ДНК-експертизи
Фотофіксація результатів ДНК-експертизи
фото Сергій Болвінов, Facebook

Ще одну жертву вдалося опізнати завдяки зразкам ДНК її рідного брата.

«Єдиний серед попередньо неідентифікованих загиблих чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І вже ввечорі взяли в них аналіз... У кожному такому випадку ми – поряд з людьми. Це важке моральне навантаження для наших фахівців, але саме заради цих людей вони і працюють, залишаються в місті і кожного дня роблять свою справу», –  додав Болвінов.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. Директорка Vivat Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво. 

Керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що п'ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці, у друкарні в Основ'янському районі Харкова. Серед них — троє жінок та двоє чоловіків. За його даними, у момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основ'янського та Холодногірського районів Харкова зафіксували дев'ять влучань.

24 травня президент України Володимир  Зеленський показав, який вигляд має друкарня у Харкові. Він зазначив, що унаслідок вчорашньої атаки російських загарбників по друкарні у Харкові загинули люди та спалено 50 тис. книжок. Зеленський підкреслив, що російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

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Теги: Харків війна обстріл аналізи

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