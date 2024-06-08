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Окупанти перегруповуються на Харківському напрямку: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти перегруповуються на Харківському напрямку: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Сватового

На Харківському напрямку окупанти перегруповуються перед поновленням наступальних дій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

7 червня бої тривали на північний схід від Харкова у Вовчанську, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська на Харківському напрямку перегруповуються, це, ймовірно, тактичне перегрупування перед поновленням наступальних дій. Речник Харківського угруповання військ України Юрій Повх заявив, що 25 російських військовослужбовців залишили свої позиції на Липцівському напрямку та що українські сили помітили невизначений елемент чеченського спецназу «Ахмат», який діяв у цьому районі як блокуючий загін.

Російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Сватового під час продовження наступальних операцій Росії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове 7 червня. Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Іванівки (на північний захід від Сватового).

Повідомляється, що російські та українські війська досягли успіхів у районі Кремінної 7 червня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що українські сили просунулися на південний схід від Ямполівки (на захід від Кремінної) під час частково успішних контратак. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. 

Нещодавно російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але станом на 7 червня підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вели наступальні дії поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 7 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північно-східному мікрорайоні Каналу (найсхідніший Часів Яр).

Окупанти нещодавно просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 7 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що російські війська просунулися на схід від Новоолександрівки та в центрі Сокола (обидва на північний захід від Авдіївки).

7 червня російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися майже на один кілометр на південь від Побєди (на південний захід від Донецька), але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

На ділянці кордону Донецько-Запорізької області 7 червня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. На заході Запорізької області 7 червня тривали позиційні бої в районі Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Копані (на північний захід від Роботиного).

Станом на 7 червня українські сили зберігають позиції в інших місцях на східному (лівому березі) Херсонської області за межами свого невеликого обмеженого тактичного плацдарму поблизу Кринок.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2024 року
Теги: війна фронт Часів Яр

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