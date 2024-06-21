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Словаччина ініціює кримінальне провадження через подаровані Україні МіГ-29

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Словаччина ініціює кримінальне провадження через подаровані Україні МіГ-29
У 2023 році Словаччина передала Україні перші винищувачі МіГ-29
фото з відкритих джерел

Скарга стосується підозр у диверсії, зловживання повноваженнями та порушення обов’язків щодо управління державним майном

Міністерство оборони Словаччини ініціювало кримінальну справу проти попереднього уряду через надання Україні винищувачів МіГ-29 і частини системи протиповітряної оборони «Куб». Про це повідомляє словацьке агентство Tasr.

Державний секретар словацького оборонного відомства Ігор Меліхер розповів, що скарга стосується підозр у диверсії, зловживання повноваженнями та порушення обов’язків щодо управління державним майном.

За словами посадовця, скаргу подали проти колишнього тимчасового уряду Едуарда Хегера, включно з колишнім міністром оборони Ярославом Надем.

Меліхер стверджує, що жодного юридичного аналізу, який би санкціонував передачу літаків Україні урядом Хегера, «ніколи не було». Він додав, що аналіз, представлений тоді Надем, не відповідав вимогам офіційного документа.

Нагадаємо, у 2023 році Словаччина передала Україні перші винищувачі МіГ-29.

Раніше стало відомо, що Словаччина витратила на допомогу Україні 10% від свого оборонного бюджету.

Як повідомлялося,  6 квітня, кандидат від лівого націоналістичного уряду Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах, зміцнивши контроль над країною проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Згодом стало відомо, що новий президент Словаччини Петер Пеллегріні, який вступив на посаду 14 червня планує відвідати всі сусідні країни, в тому числі й Україну, хоча й не уточнив жодних часових рамок свого візиту в Україну.

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Теги: Словаччина війна винищувач

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