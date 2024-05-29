Ще одна країна дозволила Україні бити своєю зброєю по Росії

Міністр МЗС Фінляндії заявила, що Україна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора

Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні

Україна може завдати удару по Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Uusi Suomi.

За словами очільниці МЗС, країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

«Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони», – заявила вона.

Нагадаємо, Польща дозволяє Україні застосовувати зброю, що поставляється нею, для ударів по об'єктах у Росії.

До слова, уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він є найбільшим на сьогодні, його вартість перевищує 13 млрд шведських крон.