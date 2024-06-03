Вигадані довідки. Уряд влаштував пекло військовозобов’язаним і спровокував скандал

Нардеп Ігор Фріс попереджає уряд: дія урядової постанови №560 може бути зупинена за рішенням суду

16 травня. До набрання чинності посиленого мобілізаційного закону залишилося два дні. Усі ТЦК країни очікують інструкцій зверху – як застосовувати нові правила.

У Києві це добре розуміють: уряд готує відразу шість постанов, які стосуються мобілізаційних питань. І 16 травня усі шість по-тихому затверджує.

Найнеоднозначнішою стає постанова № 560 – Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. У ній уряд розписав алгоритм дій військовозобов’язаних, а також документи, які їм необхідно зібрати. І саме у цьому списку сховався диявол. Про це далі – у матеріалі «Главкома».

Доглядальники та багатодітні збирайте незаконні довідки?

Першим з політиків про проблему заговорив народний депутат від «Слуги народу», а в минулому приватний нотаріус Ігор Фріс. Він зробив допис у Facebook, у якому по суті звинуватив уряд у безпідставному розширенні дії нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема, таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов’язаних, які мають доглядати за рідними, котрі мають другу групу інвалідності.

За законодавством, не можуть бути мобілізованими військовозобов’язані, у яких батьки є інвалідами, зокрема, І чи ІІ групи. Ця ж норма розповсюджується на чоловіків, які мають батьків-інвалідів І-ІІ груп по лінії дружини. У цьому випадку є одне «але»: відстрочка від мобілізації діє, якщо немає інших військовозобов'язаних осіб, котрі зобов’язані їх утримувати. Тоді за особою з інвалідністю І чи ІІ групи обирає собі доглядальника з числа військовозобов’язаних.

Що ж начаклували урядовці? У додатку 5 постанови № 560 навпроти згаданої категорії громадян, яким передбачено відстрочку, зазначено перелік документів. У ньому зазначено висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).

Саме вимога отримувати цей документ, на думку нардепа Фріса, не корелюється із мобілізаційним законом.

При цьому для інвалідів I групи, які стоять в один ряд з інвалідами II групи, які також потребують стороннього догляду, Кабмін не вигадав жодних підсилень у частині додаткових довідок – залишив все у редакції закону.

Кабмін додав клопотів військовозобов’язаним: треба донести «зайву» довідку до ТЦК, щоб скоростатися відстрочкою, яка закріплена законом скріншот із урядової постанови

Українці вже відреагували на несподівані новації, що вийшли з уряду. На сайті президента зареєстровано електронну петицію, в якій авторка Валентина Войтенко просить вилучити зі скандальною постанови норму про висновок лікарсько-консультативної комісії для інвалідів II групи. «Ми не Росія, ми – демократична держава. Ми не чекали такої нахабності та цинізму від представників Кабміну», – наголосила жінка. Її позицію за кілька днів підтримали вже 17,5 тис. співгромадян.

У бесіді з «Главкомом» депутат Ігор Фріс наполягає: підзаконні акти органів влади повинні видаватися, не порушуючи Конституції. Йдеться про статтю 19 Основного Закону («Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень…»). Постановою №560 Кабмін вийшов за межі своїх повноважень, вважає обранець.

«Адже мобілізаційний закон чітко прописав коло суб’єктів, на яких розповсюджуються правові підстави надання відстрочки від мобілізації, звільнення від військового обов’язку або бронювання. Те, що уряд цією постановою запровадив додаткові вимоги для військовозобов'язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, розцінюється як перевищення норм і положень закону», – пояснює Фріс.

Депутат наводить ще один приклад «посилення» закону тими, хто не має на це право. Військовозобов’язаний і батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Згідно із мобілізаційним законом, він автоматично має отримати відстрочку від мобілізації. Його діти народжені від двох жінок, із якими чоловік розлучений, наразі не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей. Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей.

«У голові не вкладається!.. Знову ж таки маємо перевищення повноважень, але вже з боку ТЦК», – констатував нардеп.

До слова, згадка про письмовий договір між батьками, у якому треба прописати, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, є в розкритикованій урядовій постанові № 560.

Багатодітні батьки з числа військовозобов’язаних повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами, де прописати свою роль в утриманні неповнолітніх дітей скріншот із урядової постанови

Адвокат Дмитро Бузанов у розмові з «Главкомом» помітив ще одну юридичну нестиковку. Каже, уряд за бортом залишив багатодітних батьків, котрі не усиновили дітей дружини, з якою живуть. «Одним із документів, які вимагає уряд, є свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного, що одразу виключає право чоловіків, або жінок, які одружились із жінкою чи чоловіком, які до шлюбу мали дітей і військовозобов’язаний не усиновлював цих дітей. При цьому іншою постановою Кабміну від 2 березня 2010 року № 209 затверджено Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу. Фактично військовозобов’язаний, який отримав посвідчення батька багатодітної сім’ї вже довів факт виховання/утримання дітей. Це посвідчення підтверджує статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг, згідно із законом про охорону дитинства та іншими законодавчими актами», – пояснив юрист.

Тому Бузанов пропонує Кабміну внести зміни до постанови №560, щоб багатодітні батьки-усиновлючі теж могли отримати відстрочку від мобілізації. Для цього достатньо доповнити у постанові перелік документів словами «або посвідчення батьків багатодітної сім’ї» після слів «свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного».

Загалом, народний депутат Ігор Фріс вважає, що урядова постанова № 560 «начинена» чималою кількістю правових нестиковок із мобілізаційним законом. Тому він звернувся з відповідним зверненням до прем’єра, у якому просить негайно втрутитися у ситуацію, що може призвести до колапсу з мобілізацією. Але очільник Кабміну Денис Шмигаль не поспішає з відповіддю і скерував звернення до Міністерства оборони. Політик впевнений, що розробником скандальної урядової постанови №560 є саме Міноборони.

Міністерство попросило більше часу на опрацювання «мобілізаційного» звернення нардепа Ігоря Фріса

«Сюрпризи» для студентів і сімей, чиї родичі зникли безвісти

Військова адвокатка Дар’я Соларьова вважає, що урядова постанова № 560 порушує права військовозобовʼязаних. Наприклад, ідеться про відстрочку для осіб з інвалідністю. Кабмін забажав, щоб інваліди надали постанову військово-лікарської комісії (ВЛК).

«Питання для чого, якщо особа з інвалідністю будь-якої групи може бути мобілізована тільки за її згодою? До того ж Порядок зазначає, що на ВЛК особа не направляється поки Комісією розглядається заява про надання відстрочки. Тобто у ситуації, якщо ВЛК визнає особу придатною до військової служби, її все одно мобілізувати не зможуть. Виходить, що постанова № 560 в частині переліку документів, визначених додатком 5, суперечить не тільки закону, але й власним положенням», – наголосила юристка.

Крім того, Кабмін приготував «сюрприз» для студентів та аспірантів. Зокрема, вимагають надати довідку про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

«Ситуація така: придумати придумали, але хто буде їх генерувати і як, незрозуміло. Функціоналу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти на момент прийняття постанови № 560 не було. Станом на зараз триває розробка, щоб заклади вищої освіти могли генерувати ці довідки», – зауважила Дар’я Соларьова.

Кабмін зобов’язав студентів витягти довідку про здобувача освіти з електронної бази, яка не генерує подібних документів скріншот із урядової постанови

Стосовно вказаної невідповідності на сайті Кабміну зареєстровано електронну петицію. «…і новий закон про мобілізацію, і постанова Кабміну закріплюють безумовне право громадян України, які здобувають вищу освіту у іноземних закладах вищої освіти, отримати відстрочку від мобілізації, але технічно реалізація цього права поки що не передбачена, що є безумовним порушенням прав та законних інтересів такої категорії студентів», – переконаний автор е-петиції Олександр Летучий.

Є іще певна проблема. Вона стосується жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Ця категорія громадян має право на відстрочку від мобілізації. Як обовʼязковий документ, від них вимагається рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин.

Військова адвокатка Дар’я Соларьова: поки родичі зниклих безвісти захисників доводитимуть у судах свою правоту їх можуть мобілізувати попри право на відстрочку скріншот із урядової постанови

«Дуже невелика кількість родин отримала через суди підтвердження, що їхні близькі вважаються зниклими безвісти. До вказаної урядової постанови достатньо було би документів, які підтверджували родинні звʼязки, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про зникнення безвісти та витяг Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Зараз такі сімʼї масово будуть звертатися до судів, що призведе до збільшення навантаженості на суддів. При цьому поки така справа буде розглядатися у судах ТЦК можуть мобілізувати жінок та чоловіків, чиї близькі родичі пропали безвісти», – заявила адвокат.

Зі свого боку нардеп Фріс не відкидає, що дія постанови № 560 може бути зупинена за рішенням суду. Над цим питанням, припускає політик, уже працюють адвокати.

«Уряд вийшов за межі правового поля, закидавши військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку та бронювання, непотрібними паперовими довідками. Імовірно, що це робиться для збільшення мобілізаційного резерву. Проте поповнення лав ЗСУ варто проводити цивілізованим шляхом, не порушуючи закони», – підсумував політик.

Віталій Тараненко, «Главком»