Головна Публікації
search button user button menu button

Вигадані довідки. Уряд влаштував пекло військовозобов’язаним і спровокував скандал

Війна і право
Віталій Тараненко glavcom.ua
Вигадані довідки. Уряд влаштував пекло військовозобов’язаним і спровокував скандал
За два дні до набрання чинності нового мобілізаційного закону Кабмін видав постанову, якою розширив дію закону, чим порушив права військовозобов’язаних
фото: Черкаський обласний ТЦК

Нардеп Ігор Фріс попереджає уряд: дія урядової постанови №560 може бути зупинена за рішенням суду

16 травня. До набрання чинності посиленого мобілізаційного закону залишилося два дні. Усі ТЦК країни очікують інструкцій зверху – як застосовувати нові правила.

У Києві це добре розуміють: уряд готує відразу шість постанов, які стосуються мобілізаційних питань. І 16 травня усі шість по-тихому затверджує.

Найнеоднозначнішою стає постанова № 560 – Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. У ній уряд розписав алгоритм дій військовозобов’язаних, а також документи, які їм необхідно зібрати. І саме у цьому списку сховався диявол. Про це далі – у матеріалі «Главкома».

Доглядальники та багатодітні збирайте незаконні довідки?

Першим з політиків про проблему заговорив народний депутат від «Слуги народу», а в минулому приватний нотаріус Ігор Фріс. Він зробив допис у Facebook, у якому по суті звинуватив уряд у безпідставному розширенні дії нового закону про мобілізацію своїми підзаконними актами. Зокрема, таке порушення зафіксоване в частині права на отримання відстрочки військовозобов’язаних, які мають доглядати за рідними, котрі мають другу групу інвалідності.

За законодавством, не можуть бути мобілізованими військовозобов’язані, у яких батьки є інвалідами, зокрема, І чи ІІ групи. Ця ж норма розповсюджується на чоловіків, які мають батьків-інвалідів І-ІІ груп по лінії дружини. У цьому випадку є одне «але»: відстрочка від мобілізації діє, якщо немає інших військовозобов'язаних осіб, котрі зобов’язані їх утримувати. Тоді за особою з інвалідністю І чи ІІ групи обирає собі доглядальника з числа військовозобов’язаних.

Що ж начаклували урядовці? У додатку 5 постанови № 560 навпроти згаданої категорії громадян, яким передбачено відстрочку, зазначено перелік документів. У ньому зазначено висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).

Саме вимога отримувати цей документ, на думку нардепа Фріса, не корелюється із мобілізаційним законом.

При цьому для інвалідів I групи, які стоять в один ряд з інвалідами II групи, які також потребують стороннього догляду, Кабмін не вигадав жодних підсилень у частині додаткових довідок – залишив все у редакції закону.

Кабмін додав клопотів військовозобов’язаним: треба донести «зайву» довідку до ТЦК, щоб скоростатися відстрочкою, яка закріплена законом
Кабмін додав клопотів військовозобов’язаним: треба донести «зайву» довідку до ТЦК, щоб скоростатися відстрочкою, яка закріплена законом
скріншот із урядової постанови

Українці вже відреагували на несподівані новації, що вийшли з уряду. На сайті президента зареєстровано електронну петицію, в якій авторка Валентина Войтенко просить вилучити зі скандальною постанови норму про висновок лікарсько-консультативної комісії для інвалідів II групи. «Ми не Росія, ми – демократична держава. Ми не чекали такої нахабності та цинізму від представників Кабміну», – наголосила жінка. Її позицію за кілька днів підтримали вже 17,5 тис. співгромадян.

У бесіді з «Главкомом» депутат Ігор Фріс наполягає: підзаконні акти органів влади повинні видаватися, не порушуючи Конституції. Йдеться про статтю 19 Основного Закону («Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень…»). Постановою №560 Кабмін вийшов за межі своїх повноважень, вважає обранець.

«Адже мобілізаційний закон чітко прописав коло суб’єктів, на яких розповсюджуються правові підстави надання відстрочки від мобілізації, звільнення від військового обов’язку або бронювання. Те, що уряд цією постановою запровадив додаткові вимоги для військовозобов'язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, розцінюється як перевищення норм і положень закону», – пояснює Фріс.

Депутат наводить ще один приклад «посилення» закону тими, хто не має на це право. Військовозобов’язаний і батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Згідно із мобілізаційним законом, він автоматично має отримати відстрочку від мобілізації. Його діти народжені від двох жінок, із якими чоловік розлучений, наразі не живе, але продовжує фінансово утримувати дітей. Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей.

«У голові не вкладається!.. Знову ж таки маємо перевищення повноважень, але вже з боку ТЦК», – констатував нардеп.

До слова, згадка про письмовий договір між батьками, у якому треба прописати, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, є в розкритикованій урядовій постанові № 560.

Багатодітні батьки з числа військовозобов’язаних повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами, де прописати свою роль в утриманні неповнолітніх дітей
Багатодітні батьки з числа військовозобов’язаних повинні надати ТЦК договір із колишніми дружинами, де прописати свою роль в утриманні неповнолітніх дітей
скріншот із урядової постанови

Адвокат Дмитро Бузанов у розмові з «Главкомом» помітив ще одну юридичну нестиковку. Каже, уряд за бортом залишив багатодітних батьків, котрі не усиновили дітей дружини, з якою живуть. «Одним із документів, які вимагає уряд, є свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного, що одразу виключає право чоловіків, або жінок, які одружились із жінкою чи чоловіком, які до шлюбу мали дітей і військовозобов’язаний не усиновлював цих дітей. При цьому іншою постановою Кабміну від 2 березня 2010 року № 209 затверджено Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу. Фактично військовозобов’язаний, який отримав посвідчення батька багатодітної сім’ї вже довів факт виховання/утримання дітей. Це посвідчення підтверджує статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг, згідно із законом про охорону дитинства та іншими законодавчими актами», – пояснив юрист.

Тому Бузанов пропонує Кабміну внести зміни до постанови №560, щоб багатодітні батьки-усиновлючі теж могли отримати відстрочку від мобілізації. Для цього достатньо доповнити у постанові перелік документів словами «або посвідчення батьків багатодітної сім’ї» після слів «свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов’язаного».

Загалом, народний депутат Ігор Фріс вважає, що урядова постанова № 560 «начинена» чималою кількістю правових нестиковок із мобілізаційним законом. Тому він звернувся з відповідним зверненням до прем’єра, у якому просить негайно втрутитися у ситуацію, що може призвести до колапсу з мобілізацією. Але очільник Кабміну Денис Шмигаль не поспішає з відповіддю і скерував звернення до Міністерства оборони. Політик впевнений, що розробником скандальної урядової постанови №560 є саме Міноборони.

Міністерство попросило більше часу на опрацювання «мобілізаційного» звернення нардепа Ігоря Фріса
Міністерство попросило більше часу на опрацювання «мобілізаційного» звернення нардепа Ігоря Фріса

«Сюрпризи» для студентів і сімей, чиї родичі зникли безвісти

Військова адвокатка Дар’я Соларьова вважає, що урядова постанова № 560 порушує права військовозобовʼязаних. Наприклад, ідеться про відстрочку для осіб з інвалідністю. Кабмін забажав, щоб інваліди надали постанову військово-лікарської комісії (ВЛК).

«Питання для чого, якщо особа з інвалідністю будь-якої групи може бути мобілізована тільки за її згодою? До того ж Порядок зазначає, що на ВЛК особа не направляється поки Комісією розглядається заява про надання відстрочки. Тобто у ситуації, якщо ВЛК визнає особу придатною до військової служби, її все одно мобілізувати не зможуть. Виходить, що постанова № 560 в частині переліку документів, визначених додатком 5, суперечить не тільки закону, але й власним положенням», – наголосила юристка.

Крім того, Кабмін приготував «сюрприз» для студентів та аспірантів. Зокрема, вимагають надати довідку про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

«Ситуація така: придумати придумали, але хто буде їх генерувати і як, незрозуміло. Функціоналу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти на момент прийняття постанови № 560 не було. Станом на зараз триває розробка, щоб заклади вищої освіти могли генерувати ці довідки», – зауважила Дар’я Соларьова.

Кабмін зобов’язав студентів витягти довідку про здобувача освіти з електронної бази, яка не генерує подібних документів
Кабмін зобов’язав студентів витягти довідку про здобувача освіти з електронної бази, яка не генерує подібних документів
скріншот із урядової постанови

Стосовно вказаної невідповідності на сайті Кабміну зареєстровано електронну петицію. «…і новий закон про мобілізацію, і постанова Кабміну закріплюють безумовне право громадян України, які здобувають вищу освіту у іноземних закладах вищої освіти, отримати відстрочку від мобілізації, але технічно реалізація цього права поки що не передбачена, що є безумовним порушенням прав та законних інтересів такої категорії студентів», – переконаний автор е-петиції Олександр Летучий.

Є іще певна проблема. Вона стосується жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Ця категорія громадян має право на відстрочку від мобілізації. Як обовʼязковий документ, від них вимагається рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин.

Військова адвокатка Дар’я Соларьова: поки родичі зниклих безвісти захисників доводитимуть у судах свою правоту їх можуть мобілізувати попри право на відстрочку
Військова адвокатка Дар’я Соларьова: поки родичі зниклих безвісти захисників доводитимуть у судах свою правоту їх можуть мобілізувати попри право на відстрочку
скріншот із урядової постанови

«Дуже невелика кількість родин отримала через суди підтвердження, що їхні близькі вважаються зниклими безвісти. До вказаної урядової постанови достатньо було би документів, які підтверджували родинні звʼязки, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про зникнення безвісти та витяг Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Зараз такі сімʼї масово будуть звертатися до судів, що призведе до збільшення навантаженості на суддів. При цьому поки така справа буде розглядатися у судах ТЦК можуть мобілізувати жінок та чоловіків, чиї близькі родичі пропали безвісти», – заявила адвокат.

Зі свого боку нардеп Фріс не відкидає, що дія постанови № 560 може бути зупинена за рішенням суду. Над цим питанням, припускає політик, уже працюють адвокати.

«Уряд вийшов за межі правового поля, закидавши військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку та бронювання, непотрібними паперовими довідками. Імовірно, що це робиться для збільшення мобілізаційного резерву. Проте поповнення лав ЗСУ варто проводити цивілізованим шляхом, не порушуючи закони», – підсумував політик.

Віталій Тараненко, «Главком»

Читайте також:

Теги: Кабмін війна документи військові мобілізація Денис Шмигаль #stoprussia ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що чекає місто Вовчанськ у боротьбі за контроль?
Вовчанський напрямок: ЗСУ тримає оборону, ворог у пошуках прориву
16 травня, 11:30
Нова ракетна установка може стріляти ракетами на відстань до 15 км
Росія створила новий прототип важкої вогнеметної системи залпового вогню
3 травня, 13:52
Італія не передає ЗСУ засоби, які можуть бути використані за межами України  
Італія заборонила завдавати своєю зброєю ударів по Росії
7 травня, 18:09
Рута, яку не вберегли. Згадаймо Аллу Пушкарчук
Рута, яку не вберегли. Згадаймо Аллу Пушкарчук
13 травня, 09:00
Найцінніших для усіх підрозділів Сил оборони добровольців серед населення України налічується не більше 5%
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
15 травня, 13:55
Вільнюс не проти відправити своїх військових для навчання бійців Сил Оборони
Литва заявила про готовність відправити військових до України
20 травня, 21:43
Вздовж лінії фронту наші воїни дають жорстку відсіч російським окупантам
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2024 року
21 травня, 11:54
Досі вважаються зниклими безвісти четверо людей
Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл
28 травня, 00:12
Зустріч представників НАТО відбудеться у Чехії
Країни НАТО обговорять подальшу допомогу Україні у Празі: подробиці
24 травня, 13:00

Публікації

За два дні до набрання чинності нового мобілізаційного закону Кабмін видав постанову, якою розширив дію закону, чим порушив права військовозобов’язаних
Вигадані довідки. Уряд влаштував пекло військовозобов’язаним і спровокував скандал
Сьогодні, 13:35
«Народний фронт» заснували після перемоги Революції Гідності та перед позачерговими парламентськими виборами у 2014 році
Бійці «Народного фронту». Хто фінансує партію Яценюка під час війни?
Сьогодні, 09:00
Парламентські лобісти рубають «вікно Мазепи»
Парламентські лобісти рубають «вікно Мазепи»
1 червня, 12:45
Стенд з книжками, знищеними Росією викликав чималу увагу у відвідувачів «Книжкового арсеналу»
Книжки, що пахнуть димом війни. Репортаж з першого дня найпопулярнішого книжкового ярмарку
31 травня, 14:30
Ротенберг, Дерипаска, Євтушенков, Саввіді... Наближені до Кремля російські олігархи розплачуються за путінську війну своїми українськими активами
Операція «Репарації». Російські олігархи починають розплачуватися за війну
31 травня, 07:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Нарешті за 33 роки Незалежності Україна має свої далекобійні ракети
31K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
22K
Громада села на Буковині, попри погрози представників Московської церкви, перейшла до ПЦУ
22K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
13K
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
8786
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua