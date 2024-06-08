Історик назвав три найбільші загрози для світу

Історик зауважив, що ключовим є запитання – чи ці три точки, ці загрози, зіллються в одну

За словами Ярослава Грицака, зараз період революцій переріс у десятиліття воєн

Історик Ярослав Грицак розповів, що зараз у світі є три найбільші загрози – війна Росії проти України, Палестина та Ізраїль і потенційно – можливий напад Китаю і Тайвань. Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net.

Історик зауважив, що ключовим є запитання – чи ці три точки, ці загрози, зіллються в одну.

«Якщо зіллються, тоді ми маємо загрозу Третьої світової війни. Вся ця війна – це етап великих змін, які сталися у світі за останні 10-20 років. Перш за все, різке зростання населення, зокрема на Півдні, що призвело до зубожіння на Півдні. Була масова міграція на Захід, що створює величезні проблеми. Друге – це зменшення ресурсів. З'являються групи людей, які відчувають загрозу, невдоволення. Я вважаю, що результатом загрози була поява масових рухів у 2010-х роках. Арабська весна чи Євромайдан… У будь-якій точці світу відбувалися масові протести. І цей період революцій, із перервою на ковід (Covid-19, – ред.) переріс у десятиліття воєн», – пояснив Ярослав Грицак.

Раніше історик, який два роки воює на «нулі», дав пораду новобранцям.

Нагадаємо, військовий експерт та майор Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року.

До слова, командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький пояснив, що для нього перемогою у війні буде тривала військова та політична неготовність Росії продовжувати бойові дії проти України.