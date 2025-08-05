Буданов порадив, які фільми про розвідку можна подивитися

Керівник ГУР вважає «Професіонал» та «Батьківщину» вартими уваги

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов серед фільмів на шпигунську тематику окремо виділяє французький трилер «Професіонал» про роботу спецагента. Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв'ю для Раміни Есхакзай.

«Це не секрет. Я завжди казав у багатьох інтерв’ю раніше, що дуже полюбляю фільм «Професіонал». Він якраз про нелегальну розвідку. Класичну, просто класичну нелегальну розвідку. Оперативно-боєву роботу», – відповів він.

Буданов також порадив подивитись трилер «Бюро легенд», хоча він вважає його не дуже цікавим. Серед серіалів також він виділив ізраїльську «Фауду», яку керівник ГУР вважає досить романтизованою.

Гарним серіалом він вважає «Батьківщину». Буданов зізнався, що стрічка досить цікава, хоча він так і не додивився її до кінця. «Там показано багато моментів психоемоційних і стратегічних підходів до мислення, які я бачив у реальному житті», – пояснив він.

Раніше Буданов розповів, що з дитинства хотів бути пов'язаним із військовою справою. Потяг до цього у нього в крові.

Ба більше, він зізнався, що розвідники використовують різні методи для збору інформації. За словами Буданова, для цього вони можуть навіть звернутися до повій та ескортниць. Кілька разів від них вдавалося одержати унікальну інформацію, яку інакше було неможливо видобути.

Також керівник ГУР говорив, що чоловіків легше вербувати за жінок. За його словами, вербувальники шукають вразливі місця людини. Наприклад, проблеми зі здоров'ям когось близького.

Буданов впевнений, що людина одразу може зрозуміти, що її вербують. А якщо вона каже інше, значить це брехня.