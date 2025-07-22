У Москві згоріло авто директора підприємства, яке виробляє дрони – медіа

Компанія виготовляє дрони, двигуни, генератори й трансформатори для армії Росії

У Москві у ніч з 20 на 21 липня невідомі спалили автомобіль керівника підприємства, який займається виготовленням безпілотників для російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням «РБК-Україна», яке посилається на джерела у розвідці.

Зазначається, що у Москві, за адресою вул. Верескова 1, було спалено автомобіль Mercedes-Benz ML350 що належить керівнику ООО «Петровінжиніринг» Володимиру Петрову. Компанія займається виробництвом дронів, електродвигунів, електрогенераторів і трансформаторів для забезпечення потреб армії РФ.

Спалена автівка фото: «РБК-Україна»

Нагадаємо, у селі Нікольському в Сахалінській області загорівся найдовший вугільний конвеєр. Причиною пожежі начебто стала технічна несправність обладнання.

Як повідомлялося, дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет. Обсяг переробки – близько 1 млн тонн на рік.

До слова, Росія планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року. Це – наймасштабніша програма озброєння РФ з часів розпаду СРСР.