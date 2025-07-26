«Досвідчений і впевнений». Буданов привітав Сирського з 60-річчям

26 липня головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському виповнюється 60 років

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що головнокомандувач ЗСУ Олександри Сирський є досвідченим воєначальником. Зокрема, він неодноразово брав на себе відповідальність у найскладніші моменти та з честю виконував свій обов'язок. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Генерал-війна»: Сирському – 60».

За словами глави ГУР, вони з Сирським познайомилися у 2020 році. Саме тоді Буданова було призначено керівником розвідки, а майбутній головком обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. Як зазначив Буданов, Сирський усвідомлює усі ризики, які постали перед Україною.

«Олександр Станіславович – досвідчений і впевнений у собі воєначальник. Він усвідомлює всю вагу ризиків і загроз, що постали перед нашою країною й майбутнім українців. І в найскладніші для України моменти він наважувався брати на себе найскладнішу відповідальність, з честю виконував свій обов'язок. Хочу побажати йому нових неординарних, доленосних рішень, що допоможуть дати гідну відсіч ворогу. Бо сьогодні від кожної людини залежить дуже багато, як від солдата, так і від генерала», – наголосив очільник розвідки.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському виповнюється 60 років. Генерал брав участь у всіх ключових етапах війни – від перших бойових дій на сході України до складних оборонних і наступальних операцій вже під час повномасштабного вторгнення.

Раніше генерал заперечив будь-які припущення щодо своєї можливої відставки. The Washington Post пише, що головнокомандувач все ще може зробити 100 відтискань без перерви, попри те, що мало спить. За словами Сирського, його мотивує «розуміння особистої ролі в процесі захисту нашого населення, наших громадян. І я розумію, що мушу робити більше і краще».

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні потрібно, аби Сполучені Штати та європейські партнери надали Києву більше систем протиповітряної оборони та ракет, скасувавши заборону на удари вглиб території Росії.