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Легіон «Свобода Росії» проник у тил ворога більш ніж на 30 км та знищив трьох «ахматівців»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Легіон «Свобода Росії» проник у тил ворога більш ніж на 30 км та знищив трьох «ахматівців»
Момент вибуху ворожого авто
фото: скріншот із відео

Спецпризначенці без втрат повернулися із завдання

Бійці підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Легіон «Свобода Росії» влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу «Ахмат» поблизу села Велика Білозерка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР МО.

17 липня воїни Легіону непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль і без втрат повернулися із завдання.

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Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох «ахматівців». Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога.

«Легіон «Свобода Росії» звертається до представників усіх народів, пригноблених Москвою, а також до військовослужбовців окупаційних військ: ваші життя для кремлівського командування – розхідний матеріал», – сказано у повідомленні.

Раніше оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».

Раніше Сили оборони знищили черговий російський ЗРК «Бук-М1» вартістю близько $10 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська України.

Також українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. Генштаб зауважує, що окупанти інколи вдаються до подібних провокацій у прикордонних районах з пропагандистською метою.

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Теги: окупанти розвідка Запоріжжя

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