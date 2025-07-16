Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Три квартири, будинок та дорогий подарунок чоловіку: декларація глави Пенсійного фонду Харківщини

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Три квартири, будинок та дорогий подарунок чоловіку: декларація глави Пенсійного фонду Харківщини
Разом із чоловіком Галина Баєва володіє 3-ма квартирами та 3-ма земельними ділянками
фото: ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області

Галина Баєва разом із чоловіком у квітні минулого року купили у Харкові будинок за 2 970 278 грн

Начальник головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Галина Баєва задекларувала купівлю будинку майже за 3 млн грн. Про це, як пише «Главком», йдеться в її декларації за 2024 рік

Зазначається, що у 2024 році Галина Баєва разом із чоловіком стала власницею житлового будинку в обласному центрі, площею 342,7 кв. м, який був придбаний за 2,97 млн грн.

Об'єкт нерухомості
Об'єкт нерухомості

Окрім того, разом з чоловіком вона володіє 3-ма квартирами та 3-ма земельними ділянками.

Чоловік декларантки, директор обласного геріатричного пансіонату ветеранів праці Борис Баєв отримав 416 тис. гривень зарплатні та 258 тис. грн пенсії.

Сама Галина Баєва отримала зарплату в розмірі 857 тис. грн та пенсію 229 тис. грн.

Автомобілі
Автомобілі

Також подружжя є власниками двох автомобілів – Toyota Camry 2,5l. 2011 року випуску, купленого за 321 110 грн та Camri Hibrid 2019 року випуску, придбаного за 1 207 440 грн.

Керівниця регіонального осередку ПФУ разом із чоловіком мають по гаражу у селищі Докучаєвське, кожний загальною площею по 24 кв. ., які задекларовані як «об'єкти незавершеного будівництва».

192 000 грн як подарунок
192 000 грн як подарунок

Окрім того, чоловік керівниці ПФУ отримав у готівковій формі 192 тис. грн як подарунок.

Нагадаємо, заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва було звільнено після виходу шоу «Супермама». Його дружина Ганна Малєєва показала приховане елітне житло, після чого Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення звільнити посадовця.

Також «Главком» писав, що заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко задекларував значні активи дружини, зокрема у сфері нерухомості та бізнесу.

Читайте також:

Теги: декларація Пенсійний фонд Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про що кричить е-декларація прем'єра Шмигаля
Про що кричить е-декларація прем'єра Шмигаля
3 липня, 10:05
Range Rover Sport 2022 року був зареєстрований на фірму Катерини Шмигаль через півтора місяця її існування
Кабмін пояснив, чому у деклараціях Шмигаля відсутній автомобіль преміум-класу
1 травня, 05:09
У декларація не було відомств про нерухомість, транспортні засоби, а також сонячні панелі
Перевірки декларацій. У директорів двох комунальних підприємств Харкова знайдено недостовірні дані
15 травня, 11:50

Суспільство

Прокурор пояснив звідки взявся елітний будинок, який показала дружина на «Супермамі»
Прокурор пояснив звідки взявся елітний будинок, який показала дружина на «Супермамі»
Три квартири, будинок та дорогий подарунок чоловіку: декларація глави Пенсійного фонду Харківщини
Три квартири, будинок та дорогий подарунок чоловіку: декларація глави Пенсійного фонду Харківщини
Українці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони: умови та грошова винагорода
Українці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони: умови та грошова винагорода
Соціолог розповів, хто і чому повертається в Україну під час війни
Соціолог розповів, хто і чому повертається в Україну під час війни
Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК: роз'яснення Міноборони
Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК: роз'яснення Міноборони
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо 23-річного Ігоря Пашка
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо 23-річного Ігоря Пашка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
96K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
41K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
4459
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3839
«Або підозра, або вибачення». Про справу Шабуніна без емоцій

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua