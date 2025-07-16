Три квартири, будинок та дорогий подарунок чоловіку: декларація глави Пенсійного фонду Харківщини

Галина Баєва разом із чоловіком у квітні минулого року купили у Харкові будинок за 2 970 278 грн

Начальник головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Галина Баєва задекларувала купівлю будинку майже за 3 млн грн. Про це, як пише «Главком», йдеться в її декларації за 2024 рік

Зазначається, що у 2024 році Галина Баєва разом із чоловіком стала власницею житлового будинку в обласному центрі, площею 342,7 кв. м, який був придбаний за 2,97 млн грн.

Об'єкт нерухомості

Окрім того, разом з чоловіком вона володіє 3-ма квартирами та 3-ма земельними ділянками.

Чоловік декларантки, директор обласного геріатричного пансіонату ветеранів праці Борис Баєв отримав 416 тис. гривень зарплатні та 258 тис. грн пенсії.

Сама Галина Баєва отримала зарплату в розмірі 857 тис. грн та пенсію 229 тис. грн.

Автомобілі

Також подружжя є власниками двох автомобілів – Toyota Camry 2,5l. 2011 року випуску, купленого за 321 110 грн та Camri Hibrid 2019 року випуску, придбаного за 1 207 440 грн.

Керівниця регіонального осередку ПФУ разом із чоловіком мають по гаражу у селищі Докучаєвське, кожний загальною площею по 24 кв. ., які задекларовані як «об'єкти незавершеного будівництва».

192 000 грн як подарунок

Окрім того, чоловік керівниці ПФУ отримав у готівковій формі 192 тис. грн як подарунок.

Нагадаємо, заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва було звільнено після виходу шоу «Супермама». Його дружина Ганна Малєєва показала приховане елітне житло, після чого Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення звільнити посадовця.

Також «Главком» писав, що заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко задекларував значні активи дружини, зокрема у сфері нерухомості та бізнесу.