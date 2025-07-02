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Новий заступник міністра енергетики В’язовченко задекларував значні активи дружини

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Новий заступник міністра енергетики В’язовченко задекларував значні активи дружини
Новий заступник міністра енергетики В’язовченко задекларував значні активи родини
фото: Міненерго

Загальний дохід сім’ї за минулий рік склав понад 15 млн грн 

Новий заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко задекларував значні активи дружини, зокрема у сфері нерухомості та бізнесу. Про це «Главком» дізнався з його декларації за 2024 рік в Єдиному державному реєстрі декларацій.

В декларації, поданій 20 березня 2025 року, зазначено, що родина В’язовченка мешкає у Києві, хоча дружина Соломія зареєстрована у Львові. Вони мають двох синів – Данила і Маркіяна. 

Вказано, що родина володіє або має право користування шістьма об’єктами нерухомості:

  • нежитлове приміщення площею 106,2 кв. м у Львові, придбане дружиною у 2018 році за 297,5 тис. грн.
  • нежитлове приміщення площею 655 кв.м у Львові (40% у спільній власності з Надією Музикою).
  • машиномісце на 17 «квадратів» в Києві, яким користуються В’язовченко і його дружина (власниця – Тетяна В’язовченко).
  • квартира у Києві площею 99,1 кв.м, у якій проживає родина (власник – Надія Музика).
  • земельна ділянка площею 0,07 га у Львові (40% у спільній власності).
  • квартира, площу якої не вказано, у Великій Британії – орендує дружина з жовтня 2022 року (власник –  Кеджар Ранчход).
Відомості про транспортні засоби, задекларовані Олександром В’язовченком
Відомості про транспортні засоби, задекларовані Олександром В’язовченком
Єдиний державний реєстр декларацій

Сам В’язовченко володіє автомобілем Jeep Grand Cherokee 2011 року випуску. Крім того, він має право користування Mercedes-Benz S350 2017 року, який належить Андрію Музиці – родичу дружини.

Дружина є співвласницею чотирьох компаній:

ТОВ «Форум Естейт» – 33,33% статутного капіталу (вартість 750 тис. грн).
ТОВ «Форум-Рітейл» – 33% статутного капіталу (вартість 330 грн).
ТОВ «Форумгруп» – 53,85% статутного капіталу (вартість 3,5 млн грн).
ТОВ «Юридична компанія Інюре» – 50% статутного капіталу (вартість 500 грн).

Декларація містить дані про корпоративні права посадовця і членів його сім’ї
Декларація містить дані про корпоративні права посадовця і членів його сім’ї
скріншот: Єдиний державний реєстр декларацій

Загальний дохід сім’ї за минулий рік складає 15,52 млн грн. В’язовченко отримав зарплати 3,15 млн грн (від ПАТ «НЕК Укренерго») і 568,7 тис. грн (від СБУ), а також 6,2 тис. грн соціальних виплат як внутрішньо переміщена особа.

Доходи дружини від підприємницької діяльності сягнули 1,8 млн грн. Крім того, Соломія В’язовченко задекларувала 10 млн грн доходу від продажу нерухомого майна.

Посадовець задекларував €10 тис. та $20 тис. готівкою. На банківських рахунках у нього 520 тис. грн та €6 тис. Дружина зберігає в банку 9,35 млн грн та 3,8 тис. фунтів стерлінга у Monzo Bank Limited (Великобританія).

Як відомо, Олександра В’язовченка призначено заступником міністра енергетики України, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2025 року № 513.

За даними Міністерства енергетики України, народився 1977 року у Львові. За фахом – юрист, закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Має кандидатський ступінь юридичних наук. Має досвід у сфері безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Тривалий час працював на оперативних і керівних посадах у Службі безпеки України.

З 2013 по 2015 рік обіймав посаду заступника директора департаменту – начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України. У 2022 році працював у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України. З серпня 2022 по 2024 рік очолював департамент безпеки ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго».

Раніше «Главком» інформував, що у серпні 2024 року Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Раніше правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів. За даними слідства, чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. 

Також «Главком» повідомляв, що минулого року Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.

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Теги: Міненерго декларація Україна

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Політика

Новий заступник міністра енергетики В’язовченко задекларував значні активи дружини
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