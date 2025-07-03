Про що кричить е-декларація прем'єра Шмигаля
Зарплати президента, прем’єр-міністра і тих, хто обіймає політичні посади, визначені урядової постановою
Подивився декларацію прем’єр-міністра за 2024 рік – середньомісячна зарплата з усіма доплатами за мінусом податків менше 80 тис грн.
І Денису Анатолійовичу ще пощастило, бо дружина займається підприємницькою діяльністю і вже п'ять років годує сім'ю.
А от Юлії Анатоліївні так не пощастить, бо сама виховує дитину, і на посаді прем’єр-міністра займатися викладанням точно не вийде.
Насправді, зарплати президента, прем’єр-міністра і тих, хто обіймає політичні посади, визначені урядової постановою.
Зарплата прем’єр-міністра – п'ять середньомісячних зарплат по економіці. Крім того, що це неадекватно мало – це офіційні зарплати, а з урахуванням конвертів і ФОПів може і 3-4 середні зарплати вийти.
Якщо заміна прем’єр-міністра таки відбудеться, то я б Денису Анатолійовичу був би надзвичайно вдячним, якби він цю постанову на останньому засіданні уряду змінив – і президенту його нинішню зарплату в 20 тис грн теж підняв, бо це вже менше навіть за середню по економіці.
Бо зараз це просто майновий та етичний ценз в політиці – ти можеш претендувати на найвищі посади в Україні лише якщо в тебе є:
- пасивні доходи, як у президента;
- заможна родина, як у прем’єр-міністра;
- ти готовий отримувати зарплати в конвертах з вкраденого в держави.