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Гліб Вишлінський Директор Центру економічної стратегії

Про що кричить е-декларація прем'єра Шмигаля

glavcom.ua
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Зарплати президента, прем’єр-міністра і тих, хто обіймає політичні посади, визначені урядової постановою

Подивився декларацію прем’єр-міністра за 2024 рік – середньомісячна зарплата з усіма доплатами за мінусом податків менше 80 тис грн.

І Денису Анатолійовичу ще пощастило, бо дружина займається підприємницькою діяльністю і вже п'ять років годує сім'ю.

А от Юлії Анатоліївні так не пощастить, бо сама виховує дитину, і на посаді прем’єр-міністра займатися викладанням точно не вийде.

Насправді, зарплати президента, прем’єр-міністра і тих, хто обіймає політичні посади, визначені урядової постановою.

Зарплата прем’єр-міністра – п'ять середньомісячних зарплат по економіці. Крім того, що це неадекватно мало – це офіційні зарплати, а з урахуванням конвертів і ФОПів може і 3-4 середні зарплати вийти.

Якщо заміна прем’єр-міністра таки відбудеться, то я б Денису Анатолійовичу був би надзвичайно вдячним, якби він цю постанову на останньому засіданні уряду змінив – і президенту його нинішню зарплату в 20 тис грн теж підняв, бо це вже менше навіть за середню по економіці.

Бо зараз це просто майновий та етичний ценз в політиці – ти можеш претендувати на найвищі посади в Україні лише якщо в тебе є:

  • пасивні доходи, як у президента;
  • заможна родина, як у прем’єр-міністра;
  • ти готовий отримувати зарплати в конвертах з вкраденого в держави.

 

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зарплата декларація Денис Шмигаль Юлія Свириденко Кабмін

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Гліб Вишлінський

Про що кричить е-декларація прем'єра Шмигаля
Про що кричить е-декларація прем'єра Шмигаля

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