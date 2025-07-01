Не задекларував мільйони. ДБР повідомило підозру експосадовцю Хмельницької прокуратури

За результатами повної перевірки декларацій виявлено недекларування майна на майже 2 млн грн

Державне бюро розслідування повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного з відділів Хмельницької обласної прокуратури. За версією слідства, він не задекларував майже 2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, підозрюваний умисно не задекларував борг у понад $50 тис., отриманий від підприємця ще до вступу на посаду.

«До початку служби в органах прокуратури чоловік обіймав керівну посаду в одному з правоохоронних органів Волноваського району Донецької області. Протягом трьох років він систематично позичав у підприємця готівку, від $2 до $20 тис., під письмові розписки. Як підставу він зазначав нібито потребу в інвестиціях у нерухомість або купівлю автомобіля», – йдеться у повідомленні.

Загальна сума боргу сягнула $52 тис. За словами правоохоронців, посадовець нібито не мав наміру повертати кошти та постійно вигадував приводи для відтермінування виплат. Після переходу на роботу до прокуратури ситуація не змінилась.

За даними Державного бюро розслідувань, упродовж п’яти років посадовець не зазначав це фінансове зобов’язання у щорічних деклараціях, хоча був зобов’язаний відображати його у відповідному розділі. «За версією слідства, це було зроблено навмисно з метою уникнення відповідальності та приховування боргу. За результатами повної перевірки декларацій, проведеної НАЗК, виявлено недекларування майна на загальну суму майже 2 млн грн. У березні 2025 року посадовець звільнився з органів прокуратури», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, понад 17 тис. українців офіційно стали мільйонерами за результатами цьогорічної деклараційної кампанії доходів за 2024 рік. Це на 1,3 тисячі більше, ніж минулого року.

Як повідомлялося, рівень заробітної плати українських урядовців зріс: середньорічний показник у 2024 році збільшився на 24%. Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов. Також пан Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.

До слова, колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, який 18 червня отримав вирок у вигляді дев’яти років тюрми за корупційний злочин, має статус обвинуваченого у ще одному кримінальному провадженні.