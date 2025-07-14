Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок

Заступника керівника екологічної прокуратури позбувся посади через участь в телешоу його дружини

Заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва було звільнено після виходу шоу «Супермама». Його дружина, Ганна Малєєва показала приховане елітне житло, після чого Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення звільнити посадовця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Слідство.Інфо.

Як зазначає видання, Олександр Малєєв не вносив до щорічної декларації оренду елітного будинку в Бучі, Київської області, площею 130 м². За підрахунками журналістів, оренда такої нерухомості може коштувати приблизно $3 тис на місяць.

Участь Ганни Малєєвої у програмі «Супермама» дозволила викрити цей факт. В ефірі шоу вона розповіла, що родина орендує будинок, але заявила, що не цікавилася вартістю оренди. Жінка також повідомила, що родина живе на два міста – Одесу та Київ, і коли вони мешкають у передмісті столиці, Олександр Малєєв приїжджає на вихідні.

Це не єдине викриття щодо Малєєва. Раніше у програмі «Супермама» брала участь його колишня дружина Тетяна Малєєва. Вона розповіла, що Олександр Малєєв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тис грн на місяць та сплачує 30 тис грн щомісячно на їхнє утримання. Цю квартиру та видатки посадовець також не зазначав у своїй декларації.

Журналісти також з'ясували, що будинок, який орендує прокурор, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене. Примітно, що саме Спеціалізована екологічна прокуратура, яку очолює Малєєв, відповідає за контроль будівництва на території такого фонду.

Окрім цього, Олександр Малєєв не вказував у декларації витрати на пологи дружини в США. Ганна Малєєва вирушила до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити дитину, що дозволило їхній доньці Сарі Малєєвій отримати громадянство США. Дружина прокурора заявила, що самостійно сплатила лише переліт, тоді як витрати на пологи та проживання нібито були покриті урядом США.

У декларації за 2024 рік Олександр Малєєв зазначає чималу кількість нерухомості в Одеській області та Києві, а також три автомобілі. Він володіє спільно з дружиною двома квартирами в Одесі (43,7 та 28,9 м²) та нежитловим приміщенням (101,7 м²). Малєєв орендує квартиру в Києві (48,3 м²) та квартиру в Одесі (73,4 м²). У квітні 2025 року подружжя також завершило будівництво ще однієї квартири в Одесі площею 90 м².

Щодо автопарку, прокурор спільно з колишньою дружиною володіє Hyundai Santa FE 2013 року випуску та орендує Ford Fiesta 2013 року випуску. Дружина Ганна Малєєва володіє Nissan Teana 2008 року випуску.

Дохід Олександра Малєєва від Офісу Генпрокурора за 2024 рік становив 1 344 098 грн, а також страхові виплати у розмірі 15 052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн та готівкою $2 500.

Нагадаємо, у Кривому Розі розгорівся скандал навколо розподілу безоплатних путівок до Угорщини для дитячого відпочинку влітку 2023 року. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за цим фактом, що підтверджено у відповіді на офіційний запит журналістів.