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Кабмін пояснив, чому у деклараціях Шмигаля відсутній автомобіль преміум-класу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кабмін пояснив, чому у деклараціях Шмигаля відсутній автомобіль преміум-класу
Range Rover Sport 2022 року був зареєстрований на фірму Катерини Шмигаль через півтора місяця її існування
фото: Слідство.Інфо

У відповіді Кабміну йдеться, що службові транспортні засоби не потрібно декларувати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не задекларував автомобіль преміум-класу, яким користується його дружина Катерина Шмигаль. За роз'ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), службові автівки декларувати не потрібно.

Як інформує «Главком», про повідомила пресслужба Кабінету міністрів на запит Інтерфакс-Україна

«У декларації Дениса Шмигаля був відсутній автомобіль Range Rover Sport 2022 року випуску, про який йдеться в сюжеті «Слідство.інфо», оскільки існує пряма вказівка органу, який відповідає за запобігання корупції, про невнесення таких транспортних засобів до декларації», – йдеться у повідомленні.

У відповіді Кабміну йдеться, що службові транспортні засоби не потрібно декларувати, оскільки службові автомобілі надаються у користування не конкретній особі, а будь-кому, хто обіймає конкретну посаду.

Також зазначається, що з урахуванням уваги громадськості, прем’єр-міністр в дозволені терміни вніс уточнення в декларацію: Range Rover Sport зазначений як службова автівка Катерини Шмигаль.

Нагадаємо, дружина прем’єр-міністра України Катерина Шмигаль придбала Range Rover Sport та зареєструвала його на новостворену фірму.

Проте вона може користуватися автівкою в особистих цілях, а це передбачає декларування майна. Однак у декларації прем’єра цього авто немає.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо».

Згідно з розслідуванням, у лютому 2024 року Шмигаль створила приватне підприємство «Кадіс УА», яке має займатися готельним бізнесом і здавати майно в оренду.

Вона є єдиною власницею компанії. А Range Rover Sport 2022 року був зареєстрований на фірму через півтора місяця її існування.

Журналісти знайшли архівне оголошення з продажем саме цієї автівки – торік її продавали за 84,5 тис. дол. або 3,5 млн грн.

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Теги: НАЗК Денис Шмигаль декларація автомобіль

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