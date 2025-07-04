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Колишнього топпосадовця «Ліси України» затримано за недекларування елітних авто та мільйонів готівки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Колишнього топпосадовця «Ліси України» затримано за недекларування елітних авто та мільйонів готівки
Підозрюваному загрожує 12 років позбавлення волі
колаж: glavcom.ua

ДБР викрило ексзаступника начальника «Лісів України» на незаконному збагаченні та недекларуванні активів на понад 38 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні активів на загальну суму понад 38 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Згідно з висновками Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), посадовець безпідставно набув майна на суму понад 13 млн грн. Серед виявлених активів – елітні автомобілі Porsche Cayenne (2019 року випуску) та Mercedes-Benz (2024 року випуску). У нього також виявили готівку в іноземній валюті на понад 2,5 млн грн, а витрати без підтверджених джерел доходу склали 6 млн грн.

Окрім цього, чоловік не задекларував активів на понад 25 млн грн, включаючи:

  • три квартири у Житомирі, Києві та Одесі;
  • банківські рахунки та фінансові операції;
  • дохід дружини, на яку оформлялося майно після фіктивного розлучення.

Підозрюваний тривалий час обіймав керівні посади в лісовій галузі на Житомирщині, Вінниччині та Київщині. У січні 2025 року він перейшов з Центрального офісу до філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на посаду начальника.

За попередніми даними слідства, багатомільйонні статки з’явилися у чиновника завдяки трьом фірмам, якими у різний час керували наближені до нього особи. За його сприяння державні лісництва укладали з цими фірмами договори на проведення різноманітних робіт, які по суті не виконувалися, проте оплачувалися з державного бюджету.

Під час обшуків у помешканнях, на роботі та в банківських комірках вилучено документи, що підтверджують махінації з коштами та майном, а також готівку та інші докази. Після обшуків фігуранта звільнили з посади.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за:

  • ч. 2 ст. 366-2 КК України – декларування недостовірної інформації;
  • ст. 368-5 КК України – незаконне збагачення.

Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває встановлення всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів та незаконних операцій з деревиною.

Нагадаємо, суд визнав винним командира однієї з військових частин Держприкордонслужби у недбалому ставленні до служби під час війни. Йдеться про закупівлю балістичних шоломів на 36 млн грн, які виявилися неякісними. 

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Теги: ДБР ліс чиновник

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