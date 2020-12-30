«Твій Київ»: обрано найкращий туристичний відеоролик про столицю

На Всеукраїнського конкурс «Твій Київ» було представлено пів сотні відеоробіт

Оголошено переможця Всеукраїнського конкурс відеоробіт «Твій Київ».

Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації.

На конкурс було подано близько 50 відеоробіт.

Журі оцінювало роботи за такими критеріями: креативність, оригінальність, якість контенту, актуальність та розкриття теми туризму в столиці.

Переможницею конкурсу стала Катерина Іванова, яка за результатами голосування набрала 144 бали з 180 можливих.

Відеоролик переможниці:

Засновник «Аdventure tours in Ukraine» Сергій Севідов вручив переможниці конкурсу туристичну путівку до Чорнобиля з відкритою датою.

Нагадаємо, Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації розробило проєкт створення першої Академії гостинності для волонтерів – тих, хто хоче показати Київ іноземним чи вітчизняним туристам.